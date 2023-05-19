19 мая 2023

В Кургане сотни человек стали участниками акции «Ночь музеев — 2023»

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция хлеба 1921г. Краеведческий музей. Шадринск, краеведческий музей, экспонаты, хлеб
В Курганский краеведческий музей пришли 400 человек на традиционную акцию Фото:

Участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали несколько сотен человек. Об этом сообщается в группе «Ночь музеев 2023» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы благодарим всех за это яркое событие. Посетителями акции в Курганском областном краеведческом музее стали более 400 человек», — говорится на странице сообщества в соцсети.

По информации, опубликованной на сайте мэрии Кургана в Краеведческом музее, участников акции ждали концертные программы, звездные лекции в планетарии, экскурсии с фонариками по ночному музею. Также организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на участке улицы Максима Горького вводили запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация публиковалась на сайте городской администрации.

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Участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали несколько сотен человек. Об этом сообщается в группе «Ночь музеев 2023» в соцсети «ВКонтакте». «Мы благодарим всех за это яркое событие. Посетителями акции в Курганском областном краеведческом музее стали более 400 человек», — говорится на странице сообщества в соцсети. По информации, опубликованной на сайте мэрии Кургана в Краеведческом музее, участников акции ждали концертные программы, звездные лекции в планетарии, экскурсии с фонариками по ночному музею. Также организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на участке улицы Максима Горького вводили запрет на парковку в день проведения акции «Ночь в музее». Данная информация публиковалась на сайте городской администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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