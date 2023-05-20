В Тюмени прогнозируют погоду до +29. Карта

Синоптики Gismeteo: с 22 по 28 мая в Тюмени днем будет стоять жара до +29

21 мая 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

На протяжении недели жителей региона днем ожидает температура от + 27 до +29 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 22 мая обещают жаркую погоду. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. На следующей недели ожидается температура до +29 градусов. «В Тюмени с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Днем жителей региона ожидает температура от + 27 до +29 градусов. Порывы ветра в течение недели будут колебаться от 4 до 8 метров в секунду», — написано на сайте. Несмотря на жаркую погоду в конце недели 28 мая синоптики пообещали сильный дождь с грозой в районе 11 часов и после 17 часов. Затем дождь будет идти весь вечер, а также ночью следующего дня. В связи с жаркой погодой в регионе вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности. В департаменте регионального лесного комплекса сообщили, что за эти два дня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности. Фото: сайт Gismeteo

В Тюмени с 22 мая обещают жаркую погоду. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. На следующей недели ожидается температура до +29 градусов. «В Тюмени с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Днем жителей региона ожидает температура от + 27 до +29 градусов. Порывы ветра в течение недели будут колебаться от 4 до 8 метров в секунду», — написано на сайте. Несмотря на жаркую погоду в конце недели 28 мая синоптики пообещали сильный дождь с грозой в районе 11 часов и после 17 часов. Затем дождь будет идти весь вечер, а также ночью следующего дня. В связи с жаркой погодой в регионе вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности. В департаменте регионального лесного комплекса сообщили, что за эти два дня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности.