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В Тюмени прогнозируют погоду до +29. Карта

Синоптики Gismeteo: с 22 по 28 мая в Тюмени днем будет стоять жара до +29
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Тюмень, виды тюмени, тц гудвин
На протяжении недели жителей региона днем ожидает температура от + 27 до +29 градусов Фото:

В Тюмени с 22 мая обещают жаркую погоду. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. На следующей недели ожидается температура до +29 градусов.

«В Тюмени с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Днем жителей региона ожидает температура от + 27 до +29 градусов. Порывы ветра в течение недели будут колебаться от 4 до 8 метров в секунду», — написано на сайте.

Несмотря на жаркую погоду в конце недели 28 мая синоптики пообещали сильный дождь с грозой в районе 11 часов и после 17 часов. Затем дождь будет идти весь вечер, а также ночью следующего дня.

В связи с жаркой погодой в регионе вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности. В департаменте регионального лесного комплекса сообщили, что за эти два дня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности.

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В Тюмени с 22 мая обещают жаркую погоду. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. На следующей недели ожидается температура до +29 градусов. «В Тюмени с 22 по 28 мая прогнозируют жаркую погоду. Днем жителей региона ожидает температура от + 27 до +29 градусов. Порывы ветра в течение недели будут колебаться от 4 до 8 метров в секунду», — написано на сайте. Несмотря на жаркую погоду в конце недели 28 мая синоптики пообещали сильный дождь с грозой в районе 11 часов и после 17 часов. Затем дождь будет идти весь вечер, а также ночью следующего дня. В связи с жаркой погодой в регионе вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности. В департаменте регионального лесного комплекса сообщили, что за эти два дня в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности.
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