19 мая 2023
18 мая 2023

В Тюменской области прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности

В Тюмени 21 и 22 мая прогнозируется высокий риск лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Горят поля. Тюмень, дым, пожар, огонь
В трех из четырех территорий прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности Фото:
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В Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень), о чем сообщили в департаменте регионального лесного комплекса.

«21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — указано в релизе пресс-службы департамента. Там отметили, что на сегодняшний день только в Тобольской авиазоне действует пятый класс опасности, тогда как в остальных установлен четвертый.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории Тюменской области. На утро 19 мая в регионе горели восемь лесов общей площадью 191,4 га. Пожарным тогда удалось локализовать семь возгораний.

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В Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень), о чем сообщили в департаменте регионального лесного комплекса. «21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — указано в релизе пресс-службы департамента. Там отметили, что на сегодняшний день только в Тобольской авиазоне действует пятый класс опасности, тогда как в остальных установлен четвертый. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории Тюменской области. На утро 19 мая в регионе горели восемь лесов общей площадью 191,4 га. Пожарным тогда удалось локализовать семь возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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