В Тюменской области прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности

В Тюмени 21 и 22 мая прогнозируется высокий риск лесных пожаров

20 мая 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

В трех из четырех территорий прогнозируют чрезвычайную степень пожароопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень), о чем сообщили в департаменте регионального лесного комплекса. «21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — указано в релизе пресс-службы департамента. Там отметили, что на сегодняшний день только в Тобольской авиазоне действует пятый класс опасности, тогда как в остальных установлен четвертый. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории Тюменской области. На утро 19 мая в регионе горели восемь лесов общей площадью 191,4 га. Пожарным тогда удалось локализовать семь возгораний.

В Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируют пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень), о чем сообщили в департаменте регионального лесного комплекса. «21 и 22 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности, в Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — указано в релизе пресс-службы департамента. Там отметили, что на сегодняшний день только в Тобольской авиазоне действует пятый класс опасности, тогда как в остальных установлен четвертый. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории Тюменской области. На утро 19 мая в регионе горели восемь лесов общей площадью 191,4 га. Пожарным тогда удалось локализовать семь возгораний.