20 мая 2023
19 мая 2023

В Курганской области в два раза выросло число участников акции «Ночь в музее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь искусств в художественном музее. Курган, музей, ночь искусств
В Курганской области в два раза больше участников присоединились к акции «Ночь в музее» Фото:

В Курганской области участниками акции «Ночь в музее» стали 4 тысячи человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«К акции присоединились музеи в муниципальных округах, Курганский областной Дом народного творчества и держатели частных коллекций. Посетителями мероприятий стали более 4000 детей и взрослых», — говорится в посте.

По данным с сайта правительства Курганской области, в 2022 году участие в мероприятии «Ночь в музее» приняли участие около двух тысяч человек. Как уточнило областное управления культуры, в музее истории Кургана прошла увлекательная игра-детектив с приглашенными актерами «Тайна усадьбы Березиных», а рядом в сквере посетителей ждали интерактивы.

Ранее URA.RU писало, что участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали 400 человек. Организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны.

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В Курганской области участниками акции «Ночь в музее» стали 4 тысячи человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «К акции присоединились музеи в муниципальных округах, Курганский областной Дом народного творчества и держатели частных коллекций. Посетителями мероприятий стали более 4000 детей и взрослых», — говорится в посте. По данным с сайта правительства Курганской области, в 2022 году участие в мероприятии «Ночь в музее» приняли участие около двух тысяч человек. Как уточнило областное управления культуры, в музее истории Кургана прошла увлекательная игра-детектив с приглашенными актерами «Тайна усадьбы Березиных», а рядом в сквере посетителей ждали интерактивы. Ранее URA.RU писало, что участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали 400 человек. Организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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