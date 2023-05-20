В Курганской области в два раза выросло число участников акции «Ночь в музее»

21 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Курганской области в два раза больше участников присоединились к акции «Ночь в музее» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области участниками акции «Ночь в музее» стали 4 тысячи человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «К акции присоединились музеи в муниципальных округах, Курганский областной Дом народного творчества и держатели частных коллекций. Посетителями мероприятий стали более 4000 детей и взрослых», — говорится в посте. По данным с сайта правительства Курганской области, в 2022 году участие в мероприятии «Ночь в музее» приняли участие около двух тысяч человек. Как уточнило областное управления культуры, в музее истории Кургана прошла увлекательная игра-детектив с приглашенными актерами «Тайна усадьбы Березиных», а рядом в сквере посетителей ждали интерактивы. Ранее URA.RU писало, что участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали 400 человек. Организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны.

В Курганской области участниками акции «Ночь в музее» стали 4 тысячи человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «К акции присоединились музеи в муниципальных округах, Курганский областной Дом народного творчества и держатели частных коллекций. Посетителями мероприятий стали более 4000 детей и взрослых», — говорится в посте. По данным с сайта правительства Курганской области, в 2022 году участие в мероприятии «Ночь в музее» приняли участие около двух тысяч человек. Как уточнило областное управления культуры, в музее истории Кургана прошла увлекательная игра-детектив с приглашенными актерами «Тайна усадьбы Березиных», а рядом в сквере посетителей ждали интерактивы. Ранее URA.RU писало, что участниками акции в Курганском областном краеведческом музее стали 400 человек. Организаторы подготовили мастер-классы, театрализации, интеллектуальные игры, интерактивные площадки, викторины, конкурсы, фотозоны.