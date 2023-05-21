Тюменские спасатели за неделю потушили больше 150 пожаров

22 мая 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

За неделю пожарные спасли троих человек, еще троих эвакуировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За неделю тюменские спасатели потушили 152 техногенных пожара и спасли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 152 техногенных пожара, три человека спасены, три эвакуированы. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 61 раз», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируется пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень).

За неделю тюменские спасатели потушили 152 техногенных пожара и спасли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 152 техногенных пожара, три человека спасены, три эвакуированы. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 61 раз», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируется пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень).