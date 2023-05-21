Тюменские спасатели за неделю потушили больше 150 пожаров

За неделю пожарные спасли троих человек, еще троих эвакуировали
За неделю тюменские спасатели потушили 152 техногенных пожара и спасли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 152 техногенных пожара, три человека спасены, три эвакуированы. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 61 раз», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируется пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень).
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