21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Тюменские спасатели за неделю потушили больше 150 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, пожарные
За неделю пожарные спасли троих человек, еще троих эвакуировали Фото:

За неделю тюменские спасатели потушили 152 техногенных пожара и спасли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 152 техногенных пожара, три человека спасены, три эвакуированы. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 61 раз», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируется пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень).

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За неделю тюменские спасатели потушили 152 техногенных пожара и спасли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 152 техногенных пожара, три человека спасены, три эвакуированы. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 61 раз», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырастет вероятность возникновения лесных пожаров 21 и 22 мая. По погодным условиям прогнозируется пятый класс пожароопасности (чрезвычайная степень).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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