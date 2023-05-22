22 мая 2023

Курганцы не смогут парковаться на площади из-за сбора Ространснадзора. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , полиция, парковка, запрет парковки, площадь ленина
Запрет на парковку будет действовать 29 мая Фото:

В Кургане на участке центральной площади 29 мая введут запрет на парковку из-за организационного сбора представителей Ространснадзора. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О запрете стоянки и остановки автотранспорта на площади им. В. И. Ленина в связи с проведением организационного сбора задействованных сил и средств структурных подразделений, входящих в состав МТУ Ространснадзора по УФО. Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 07:00 ч. 29.05.2023 г. до 14:00 ч. 29.05.2023 г.», — указано в документе, размещенном на сайте.

Запрет касается территории, находящейся возле зданий, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 61 и ул. Гоголя, 83. Эта территория площади, ограниченная улицами Ленина, Гоголя и Комсомольской, расположена напротив здания драмтеатра.

Ранее в Кургане был введен временный запрет на парковку из-за акции «Ночь в музее». Тогда ограничения касались участка ул. Максима Горького.

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В Кургане на участке центральной площади 29 мая введут запрет на парковку из-за организационного сбора представителей Ространснадзора. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки и остановки автотранспорта на площади им. В. И. Ленина в связи с проведением организационного сбора задействованных сил и средств структурных подразделений, входящих в состав МТУ Ространснадзора по УФО. Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 07:00 ч. 29.05.2023 г. до 14:00 ч. 29.05.2023 г.», — указано в документе, размещенном на сайте. Запрет касается территории, находящейся возле зданий, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 61 и ул. Гоголя, 83. Эта территория площади, ограниченная улицами Ленина, Гоголя и Комсомольской, расположена напротив здания драмтеатра. Ранее в Кургане был введен временный запрет на парковку из-за акции «Ночь в музее». Тогда ограничения касались участка ул. Максима Горького.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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