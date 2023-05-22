Курганцы не смогут парковаться на площади из-за сбора Ространснадзора. Карта

23 мая 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Запрет на парковку будет действовать 29 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на участке центральной площади 29 мая введут запрет на парковку из-за организационного сбора представителей Ространснадзора. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки и остановки автотранспорта на площади им. В. И. Ленина в связи с проведением организационного сбора задействованных сил и средств структурных подразделений, входящих в состав МТУ Ространснадзора по УФО. Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 07:00 ч. 29.05.2023 г. до 14:00 ч. 29.05.2023 г.», — указано в документе, размещенном на сайте. Запрет касается территории, находящейся возле зданий, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 61 и ул. Гоголя, 83. Эта территория площади, ограниченная улицами Ленина, Гоголя и Комсомольской, расположена напротив здания драмтеатра. Ранее в Кургане был введен временный запрет на парковку из-за акции «Ночь в музее». Тогда ограничения касались участка ул. Максима Горького.

В Кургане на участке центральной площади 29 мая введут запрет на парковку из-за организационного сбора представителей Ространснадзора. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О запрете стоянки и остановки автотранспорта на площади им. В. И. Ленина в связи с проведением организационного сбора задействованных сил и средств структурных подразделений, входящих в состав МТУ Ространснадзора по УФО. Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 07:00 ч. 29.05.2023 г. до 14:00 ч. 29.05.2023 г.», — указано в документе, размещенном на сайте. Запрет касается территории, находящейся возле зданий, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 61 и ул. Гоголя, 83. Эта территория площади, ограниченная улицами Ленина, Гоголя и Комсомольской, расположена напротив здания драмтеатра. Ранее в Кургане был введен временный запрет на парковку из-за акции «Ночь в музее». Тогда ограничения касались участка ул. Максима Горького.