Директор нового курганского КОЦ уволена за отказ подписать приемку проблемного здания

Ирина Волосникова освобождена от должности директора КОЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В культурно-оздоровительном центре (КОЦ) села Звериноголовское Курганской области, который покрылся трещинами после открытия, уволена директор Ирина Волосникова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации округа. Ранее Волосникова отказалась подписать документы, связанные с приемкой работ подрядной организации в здании КОЦ, которые делались на федеральные деньги.

«Директора КОЦ Звериноголовского Ирину Волосникову уволили без отработки. Она отказалась подписывать документы, связанные с вводом здания в эксплуатацию и приемкой работ подрядчика КОЦ. Это и стало причиной увольнения. В здании до сих пор не работает система вентиляции, есть вопросы по работе канализации, которая зимой перемерзла, и котельной. Но администрация приняла здание в собственность, сейчас по этому вопросу идут проверки», — рассказал инсайдер.

Ирина Волосникова сообщила URA.RU, что уволилась по собственному желанию. Комментировать это решение она не стала. Волосникова руководила КОЦ больше двух лет.

URA.RU направило в администрацию Звериноголовского округа запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с увольнением директора КОЦ, а также сообщить информацию о вводе здания в эксплуатацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в селе Звериноголовское жители боятся водить детей в новый культурно-оздоровительный комплекс, так как на стенах здания появились трещины. КОЦ построили с участием федерального финансирования. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году, но к этому времени объект не был готов. Инсайдеры считают, что из-за срыва сдачи КОЦ в разное время уволились двое руководителей района — Михаил Шейгец и Олег Курочкин. В феврале 2023 года местные бюджетники вместо строителей засыпали грунтом подвальное (цокольное) помещение строящегося центра. Власти округа пояснили агентству, что бюджетники приходили в КОЦ на субботник, при этом официальной даты открытия центра не назвали. По данным местных жителей, в здание уже перевели детскую музыкальную школу и еще две организации.