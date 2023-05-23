23 мая 2023

В районах Тюменской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Максимальный уровень опасности по возникновению пожаров в лесах установлен еще в двух районах Тюменской области Фото:

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 24 мая установился в Уватском и Демьянском районах Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 24 мая в Уватском и Демьянском районах наступил пятый класс пожароопасности — чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова», — сообщается telegram-канал «Оповещение72».

Ранее такой же уровень опасности возникновения пожаров уже был зафиксирован в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском, Голышмановском, Вагайском, Тюменском, Ярковском, Тобольском районах. В настоящее время неблагоприятная обстановка в них сохраняется.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и находиться вблизи природных водоемов.

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Чрезвычайный уровень пожарной опасности 24 мая установился в Уватском и Демьянском районах Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 24 мая в Уватском и Демьянском районах наступил пятый класс пожароопасности — чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова», — сообщается telegram-канал «Оповещение72». Ранее такой же уровень опасности возникновения пожаров уже был зафиксирован в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском, Голышмановском, Вагайском, Тюменском, Ярковском, Тобольском районах. В настоящее время неблагоприятная обстановка в них сохраняется. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и находиться вблизи природных водоемов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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