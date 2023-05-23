В районах Тюменской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 24 мая установился в Уватском и Демьянском районах Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! 24 мая в Уватском и Демьянском районах наступил пятый класс пожароопасности — чрезвычайная пожароопасность по шкале Нестерова», — сообщается telegram-канал «Оповещение72».
Ранее такой же уровень опасности возникновения пожаров уже был зафиксирован в Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском, Сладковском, Голышмановском, Вагайском, Тюменском, Ярковском, Тобольском районах. В настоящее время неблагоприятная обстановка в них сохраняется.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и находиться вблизи природных водоемов.
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