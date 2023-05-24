Оперативные службы пока не прокомментировали ситуацию с пожаром (архивное фото)
В Заводоуковске (Тюменская область) пожар на территории туберкулезного санатория. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Заводоуковск. Горит территория туберкулезного санатория», — сообщил читатель URA.RU.
На видео, присланном в редакцию, можно оценить масштаб возгорания. Получить комментарий от управления МЧС по Тюменской области не удалось: на звонки журналиста в пресс-службе не ответили. URA.RU запросило информацию по ситуации в департаменте здравоохранения региона, ответ ожидается.
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