В Тюменской области горит санаторий для больных туберкулезом. Видео

24 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Оперативные службы пока не прокомментировали ситуацию с пожаром (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Заводоуковске (Тюменская область) пожар на территории туберкулезного санатория. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Заводоуковск. Горит территория туберкулезного санатория», — сообщил читатель URA.RU. На видео, присланном в редакцию, можно оценить масштаб возгорания. Получить комментарий от управления МЧС по Тюменской области не удалось: на звонки журналиста в пресс-службе не ответили. URA.RU запросило информацию по ситуации в департаменте здравоохранения региона, ответ ожидается.

В Заводоуковске (Тюменская область) пожар на территории туберкулезного санатория. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Заводоуковск. Горит территория туберкулезного санатория», — сообщил читатель URA.RU. На видео, присланном в редакцию, можно оценить масштаб возгорания. Получить комментарий от управления МЧС по Тюменской области не удалось: на звонки журналиста в пресс-службе не ответили. URA.RU запросило информацию по ситуации в департаменте здравоохранения региона, ответ ожидается.