В Тюменской области горит санаторий для больных туберкулезом. Видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Оперативные службы пока не прокомментировали ситуацию с пожаром (архивное фото) Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) пожар на территории туберкулезного санатория. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Заводоуковск. Горит территория туберкулезного санатория», — сообщил читатель URA.RU.

На видео, присланном в редакцию, можно оценить масштаб возгорания. Получить комментарий от управления МЧС по Тюменской области не удалось: на звонки журналиста в пресс-службе не ответили. URA.RU запросило информацию по ситуации в департаменте здравоохранения региона, ответ ожидается.

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В Заводоуковске (Тюменская область) пожар на территории туберкулезного санатория. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Заводоуковск. Горит территория туберкулезного санатория», — сообщил читатель URA.RU. На видео, присланном в редакцию, можно оценить масштаб возгорания. Получить комментарий от управления МЧС по Тюменской области не удалось: на звонки журналиста в пресс-службе не ответили. URA.RU запросило информацию по ситуации в департаменте здравоохранения региона, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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