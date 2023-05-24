В Тюмени глава Роспотребнадзора скрыла свои доходы

Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства.
«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора. Отмечается, что доходы сотрудников скрыты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.
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