24 мая 2023

В Тюмени глава Роспотребнадзора скрыла свои доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, галина шарухо
лава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы Фото:

Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства.

«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора. Отмечается, что доходы сотрудников скрыты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.

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Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства. «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора. Отмечается, что доходы сотрудников скрыты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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