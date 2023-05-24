В Тюмени глава Роспотребнадзора скрыла свои доходы

25 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

лава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства. «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора. Отмечается, что доходы сотрудников скрыты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.

Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо и другие сотрудники организации скрыли свои доходы. Такая информация содержится на официальном сайте ведомства. «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте тюменского Роспотребнадзора. Отмечается, что доходы сотрудников скрыты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты хотят скрыть свои доходы. Авторство законопроекта, обычно открытое, в этот раз спрятано за туманной формулировкой.