В Тюменской области вспыхнул новый пожар. Видео

26 мая 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Пожар не прекращается на протяжении двух часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ярковском районе (Тюменская область) в стороне Тобола был замечен пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Ярковском районе что-то горит в стороне Тобола. Пожар не прекращается уже два часа», — рассказали свидетели произошедшего в telegram-канале «Тюмень №1». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Такое решение было принято из-за сложившейся пожароопасной ситуацией в регионе.

В Ярковском районе (Тюменская область) в стороне Тобола был замечен пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Ярковском районе что-то горит в стороне Тобола. Пожар не прекращается уже два часа», — рассказали свидетели произошедшего в telegram-канале «Тюмень №1». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Такое решение было принято из-за сложившейся пожароопасной ситуацией в регионе.