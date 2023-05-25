Пожар не прекращается на протяжении двух часов
В Ярковском районе (Тюменская область) в стороне Тобола был замечен пожар. Об этом сообщили очевидцы.
«В Ярковском районе что-то горит в стороне Тобола. Пожар не прекращается уже два часа», — рассказали свидетели произошедшего в telegram-канале «Тюмень №1».
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало, что губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Такое решение было принято из-за сложившейся пожароопасной ситуацией в регионе.
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