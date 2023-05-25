25 мая 2023
24 мая 2023

В Тюменской области вспыхнул новый пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень , пожар
Пожар не прекращается на протяжении двух часов Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) в стороне Тобола был замечен пожар. Об этом сообщили очевидцы.

«В Ярковском районе что-то горит в стороне Тобола. Пожар не прекращается уже два часа», — рассказали свидетели произошедшего в telegram-канале «Тюмень №1».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало, что губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Такое решение было принято из-за сложившейся пожароопасной ситуацией в регионе.

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В Ярковском районе (Тюменская область) в стороне Тобола был замечен пожар. Об этом сообщили очевидцы. «В Ярковском районе что-то горит в стороне Тобола. Пожар не прекращается уже два часа», — рассказали свидетели произошедшего в telegram-канале «Тюмень №1». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Такое решение было принято из-за сложившейся пожароопасной ситуацией в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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