Жители ЯНАО получили сроки за продажу краснокнижной рыбы с ущербом на миллионы рублей

26 мая 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Ямальцы получили сроки за продажу и хранение краснокнижной рыбы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Двое жителей Надымского района ЯНАО получили условные сроки за незаконное хранение и продажу краснокнижной рыбы. Как сообщили в окружном управлении СКР, ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 2,2 миллиона рублей. «По данным следствия, на территории Надымского района двое местных жителей по совместной договоренности в феврале 2021 года незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу видового состава „Сибирский осетр“. В результате совместных и согласованных действий осужденных, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей», — уточнили там. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу ЯНАО. Суд назначил каждому наказание — 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны заплатить штраф 200 000 рублей.

Двое жителей Надымского района ЯНАО получили условные сроки за незаконное хранение и продажу краснокнижной рыбы. Как сообщили в окружном управлении СКР, ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 2,2 миллиона рублей. «По данным следствия, на территории Надымского района двое местных жителей по совместной договоренности в феврале 2021 года незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу видового состава „Сибирский осетр“. В результате совместных и согласованных действий осужденных, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей», — уточнили там. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу ЯНАО. Суд назначил каждому наказание — 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны заплатить штраф 200 000 рублей.