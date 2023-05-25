25 мая 2023
24 мая 2023

Жители ЯНАО получили сроки за продажу краснокнижной рыбы с ущербом на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., удочка, рыбалка
Ямальцы получили сроки за продажу и хранение краснокнижной рыбы Фото:

Двое жителей Надымского района ЯНАО получили условные сроки за незаконное хранение и продажу краснокнижной рыбы. Как сообщили в окружном управлении СКР, ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 2,2 миллиона рублей.

«По данным следствия, на территории Надымского района двое местных жителей по совместной договоренности в феврале 2021 года незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу видового состава „Сибирский осетр“. В результате совместных и согласованных действий осужденных, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей», — уточнили там.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу ЯНАО. Суд назначил каждому наказание — 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны заплатить штраф 200 000 рублей.

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Двое жителей Надымского района ЯНАО получили условные сроки за незаконное хранение и продажу краснокнижной рыбы. Как сообщили в окружном управлении СКР, ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 2,2 миллиона рублей. «По данным следствия, на территории Надымского района двое местных жителей по совместной договоренности в феврале 2021 года незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу видового состава „Сибирский осетр“. В результате совместных и согласованных действий осужденных, водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей», — уточнили там. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу ЯНАО. Суд назначил каждому наказание — 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также мужчины должны заплатить штраф 200 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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