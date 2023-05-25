25 мая 2023

Десятки курганских пенсионеров старше 80 лет ходят на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Официально работают почти 2 тысячи курганцев старше 70 лет Фото:

В Курганской области официально работает каждый седьмой пенсионер, при этом в возрасте старше 80 лет трудятся 67 человек. Данные URA.RU сообщили в отделении Социального фонда России по Курганской области.

«На территории Курганской области 38 758 работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии — 14340,33 рубля. Среди работающих пенсионеров в возрасте: от 60 до 69 лет — 18 964 человека, от 70 до 79 лет — 1 965 человек, от 80 и старше — 67 человек», — ответили в соцфонде на запрос агентства. Всего в регионе проживает 275 209 пенсионеров.

В сфере образования Курганской области, например, из почти 8 тысяч работников 4466 имеют трудовой стаж больше 20 лет. Из них в возрасте старше 60 лет трудятся 1230 педагогов, а старше 65 лет — 429 педагогов. Директора двух сельских школ достигли почтенного возраста старше 80 лет. «Благодаря таким учителям в школах есть наставничество. Свои опыт и мудрость они передают молодым коллегам», — отметили в департаменте образования.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области средний размер пенсии составляет чуть больше 18 тысяч рублей. Пенсии федеральных чиновников больше 30 тысяч рублей, а у педагогов и медиков — 17,7 и 18 тысяч рублей соответственно.

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В Курганской области официально работает каждый седьмой пенсионер, при этом в возрасте старше 80 лет трудятся 67 человек. Данные URA.RU сообщили в отделении Социального фонда России по Курганской области. «На территории Курганской области 38 758 работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии — 14340,33 рубля. Среди работающих пенсионеров в возрасте: от 60 до 69 лет — 18 964 человека, от 70 до 79 лет — 1 965 человек, от 80 и старше — 67 человек», — ответили в соцфонде на запрос агентства. Всего в регионе проживает 275 209 пенсионеров. В сфере образования Курганской области, например, из почти 8 тысяч работников 4466 имеют трудовой стаж больше 20 лет. Из них в возрасте старше 60 лет трудятся 1230 педагогов, а старше 65 лет — 429 педагогов. Директора двух сельских школ достигли почтенного возраста старше 80 лет. «Благодаря таким учителям в школах есть наставничество. Свои опыт и мудрость они передают молодым коллегам», — отметили в департаменте образования. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области средний размер пенсии составляет чуть больше 18 тысяч рублей. Пенсии федеральных чиновников больше 30 тысяч рублей, а у педагогов и медиков — 17,7 и 18 тысяч рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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