Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина

Пресс-секретарь Токаева Желдибай: Путин передал лидеру Казахстана записку с льготами на грузоперевозки
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
В записке Токаева был ответ российской стороны на экономическое совместное развитие, отметил Руслан Желдибай Фото:

Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — заявил Руслан Желдибай. Его слова приводит казахстанский портал Mail.kz. В записке было поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по созданию льгот для грузоперевозок по России. Переговоры должны основываться на принципах о создании ЕАЭС от 2015 года, уточнил Желдибай.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин передал записку Токаеву. Данный видеофрагмент вошел в программу «Москва. Кремль. Путин».

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Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. «В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — заявил Руслан Желдибай. Его слова приводит казахстанский портал Mail.kz. В записке было поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по созданию льгот для грузоперевозок по России. Переговоры должны основываться на принципах о создании ЕАЭС от 2015 года, уточнил Желдибай. Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин передал записку Токаеву. Данный видеофрагмент вошел в программу «Москва. Кремль. Путин».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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