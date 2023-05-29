Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина

Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — заявил Руслан Желдибай. Его слова приводит казахстанский портал Mail.kz. В записке было поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по созданию льгот для грузоперевозок по России. Переговоры должны основываться на принципах о создании ЕАЭС от 2015 года, уточнил Желдибай.
Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин передал записку Токаеву. Данный видеофрагмент вошел в программу «Москва. Кремль. Путин».
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