Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина Пресс-секретарь Токаева Желдибай: Путин передал лидеру Казахстана записку с льготами на грузоперевозки 29 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 + В записке Токаева был ответ российской стороны на экономическое совместное развитие, отметил Руслан Желдибай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. «В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — заявил Руслан Желдибай. Его слова приводит казахстанский портал Mail.kz. В записке было поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по созданию льгот для грузоперевозок по России. Переговоры должны основываться на принципах о создании ЕАЭС от 2015 года, уточнил Желдибай. Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин передал записку Токаеву. Данный видеофрагмент вошел в программу «Москва. Кремль. Путин». Записка, которую президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, содержала информацию о льготах для Астаны на перевозку товаров в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. «В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — заявил Руслан Желдибай. Его слова приводит казахстанский портал Mail.kz. В записке было поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по созданию льгот для грузоперевозок по России. Переговоры должны основываться на принципах о создании ЕАЭС от 2015 года, уточнил Желдибай. Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин передал записку Токаеву. Данный видеофрагмент вошел в программу «Москва. Кремль. Путин». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям