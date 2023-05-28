Пермский завод срочно ищет сотрудников на зарплату в 100 тысяч рублей

На заводе обещают официальное трудоустройство и выплату зарплаты дважды в месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, объявил о срочном наборе на производство новых сотрудников. Предприятию требуются десятки специалистов, которым обещают заработную плату от 100 тысяч рублей. Как пояснили URA.RU в компании, причиной увеличения штата послужило расширение географии поставок продукции.

«Компания активно расширяет рынки сбыта. Начинаем развивать связи с Ираном и еще десятью странами, в связи с чем увеличиваем штат. Необходимое содействие оказывают краевые министерство социального развития и центр занятости, которые оперативно включились в работу. Сотрудников набираем по всему краю. Ищем, в том числе, менеджеров по продажам, которым платим от 100 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту агентства в компании «Живая вода».

Предприятию также требуются инженеры, электросварщики, юристы, сборщики, которым в компании готовы платить зарплату от 60 тысяч рублей. Среди условий указаны официальное трудоустройство, полный соцпакет и дружный коллектив.

Пермский завод «Живая вода» выпускает оборудование для очистки и продажи питьевой воды. Предприятие активно работает на экспорт, поставляя продукцию в 26 стран. Ранее URA.RU рассказывало, что компания укрепила торговые связи с Индией и Турцией. В ходе бизнес-миссии делегации Пермского края в эти страны были достигнуты договоренности о поставках на завод активированного угля для производства фильтров.