Пермский завод наладил торговые связи с Индией и Турцией

Пермская компания «Живая вода» наладила торговые связи с Индией и Турцией

21 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пермский завод производит аппараты для очистки и продажи воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, будет напрямую закупать сырье у зарубежных производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов по продаже воды. Эта и другие договоренности были достигнуты в ходе бизнес-миссии в Индию и Турцию. Представители предприятия входили в состав делегации Пермского края, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным. «Во время поездки в Индию и Турцию мы получили возможность открыть для себя рынок с потенциальными потребителями около полутора миллиарда человек. Согласен с Дмитрием Махониным, когда он говорит, что вода камень точит, а связь с Азией налаживается не слишком быстро, но прочно. Мы точно так же открывали полтора года рынок Эмиратов, где теперь работают наши водоматы, туристы и местное население пьют пермскую воду, а бизнесмены зарабатывают на бизнес-модели очистки и продаже воды», — рассказал URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Прямые закупки у поставщиков позволят заводу оптимизировать производственные траты. Дополнительная договоренность компанией была достигнута с турецкими предприятиями. Речь о поставках системы очистки воды для потребления рабочими нефтеперерабатывающих заводов. Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам визита пермской делегации во главе с губернатором Дмитрием Махониным в Индию были заключены контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей. После Индии глава Прикамья полетел в Стамбул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, будет напрямую закупать сырье у зарубежных производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов по продаже воды. Эта и другие договоренности были достигнуты в ходе бизнес-миссии в Индию и Турцию. Представители предприятия входили в состав делегации Пермского края, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным. «Во время поездки в Индию и Турцию мы получили возможность открыть для себя рынок с потенциальными потребителями около полутора миллиарда человек. Согласен с Дмитрием Махониным, когда он говорит, что вода камень точит, а связь с Азией налаживается не слишком быстро, но прочно. Мы точно так же открывали полтора года рынок Эмиратов, где теперь работают наши водоматы, туристы и местное население пьют пермскую воду, а бизнесмены зарабатывают на бизнес-модели очистки и продаже воды», — рассказал URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Прямые закупки у поставщиков позволят заводу оптимизировать производственные траты. Дополнительная договоренность компанией была достигнута с турецкими предприятиями. Речь о поставках системы очистки воды для потребления рабочими нефтеперерабатывающих заводов. Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам визита пермской делегации во главе с губернатором Дмитрием Махониным в Индию были заключены контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей. После Индии глава Прикамья полетел в Стамбул.