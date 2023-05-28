Не все любители рыбалки скрывают места с отличным уловом и готовы делиться информацией с коллегами по хобби (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тюмени любители рыбной ловли продолжают пытать удачу на открытой воде и хвастаются друг перед другом уловом. Снимками они делятся в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU собрало список мест, на которых тюменцам удается разжиться рыбой, иногда даже редкой.

«Тура, онлайн. Первый есть!» — написал тюменец Мамед Абдулкадыров в группе единомышленников по хобби.

К посту приложено фото улова — одна из рыб оказалась длиной в две ладони взрослого мужчины. Рыбак не стал утаивать место и рассказал, что внушительный улов добыл на улице Профсоюзной.

Своей историей двойного улова поделился Артем Кузнецов. На одной из стариц Тавды мужчина забросил спиннинг и внезапно почувствовал сильный клев. Увидел щуку, но она сорвалась. Однако на крючке все равно осталась добыча: оказалось, что большая рыба среагировала не на приманку, а на мелкую рыбешку, которая заглотила наживку ранее.

«Пока в голове все сложилось, что я таскал щуку, которую схватила другая щука, начала наворачиваться слеза от горечи обиды такого схода. И тут эта щука опять хватает „шнурка“ с поверхности воды и сваливает с ним. В итоге я снова аккуратно подвел ее обратно к себе и взял уже рукой», — рассказал тюменец.

Отчитываются рыбаки и о поклевках на озере Грязном в Тюменском районе. Тюменцу Денису Шевченко удалось за три часа поймать на нем более десятка рыб.

Золотого карася смог поймать другой любитель рыбалки на пруду Чистом, недалеко от ТЭЦ. Товарищи по хобби поздравили мужчину, назвав его улов редкостью.

В Тюменской области установлен запрет на посещение природных водоемов. В каких местах жителям все же разрешено находиться, URA.RU рассказывало ранее.