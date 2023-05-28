Две машины столкнулись в Тобольском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой «трассой смерти», столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось в Тобольском районе.

«Из-за ДТП ограничено движение на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись два большегруза. Оба загорелись. Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, движение по федеральной автодороге закрыто в обоих направлениях. На месте работают наряды ДПС.