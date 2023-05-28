Две машины столкнулись в Тобольском районе
На федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой «трассой смерти», столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось в Тобольском районе.
«Из-за ДТП ограничено движение на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись два большегруза. Оба загорелись. Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, движение по федеральной автодороге закрыто в обоих направлениях. На месте работают наряды ДПС.
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