28 мая 2023

На тюменской «трассе смерти» загорелись два большегруза. Видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Две машины столкнулись в Тобольском районе Фото:

На федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой «трассой смерти», столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось в Тобольском районе.

«Из-за ДТП ограничено движение на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись два большегруза. Оба загорелись. Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, движение по федеральной автодороге закрыто в обоих направлениях. На месте работают наряды ДПС.

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На федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой «трассой смерти», столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось в Тобольском районе. «Из-за ДТП ограничено движение на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись два большегруза. Оба загорелись. Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве. По данным Госавтоинспекции, движение по федеральной автодороге закрыто в обоих направлениях. На месте работают наряды ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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