В результате ДТП одна из машины загорелась (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столкновении двух грузовиков на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Один человек погиб, еще один человек с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве. На место происшествия были направлены 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее агентство писало, что из-за аварии трасса была перекрыта. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.