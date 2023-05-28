28 мая 2023

В столкновении двух грузовиков в Тюменской области погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, дым, пожарная машина, сельская местность, пожар в поле, пожароопасная обстановка
В результате ДТП одна из машины загорелась (архивное фото) Фото:

В столкновении двух грузовиков на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Один человек погиб, еще один человек с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве. На место происшествия были направлены 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее агентство писало, что из-за аварии трасса была перекрыта. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Фото:

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В столкновении двух грузовиков на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Один человек погиб, еще один человек с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве. На место происшествия были направлены 10 человек личного состава и две единицы техники. Ранее агентство писало, что из-за аварии трасса была перекрыта. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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