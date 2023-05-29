29 мая 2023

В городе Тюменской области нашли очаг смертельной болезни

В Ишиме Тюменской области объявят карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , зона карантина
Карантинной зоной станет территория у дома и в радиусе 500 метров вокруг него Фото:

На территории Ишима обнаружен очаг бешенства, там будет объявлен карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона.

«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами лабораторных исследований материала, отобранного от трупа собаки на территории возле дома №82 по улице Луначарского в Ишиме. Установить с 30 мая карантин на данной территории», — говорится в проекте постановления.

Также ограничения коснутся и местности в радиусе 500 метров от дома. На этих территориях запретят ввоз и (или) вывоз животных, подверженных заражению, если они не привиты.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ишима обнаружен очаг бешенства, там будет объявлен карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами лабораторных исследований материала, отобранного от трупа собаки на территории возле дома №82 по улице Луначарского в Ишиме. Установить с 30 мая карантин на данной территории», — говорится в проекте постановления. Также ограничения коснутся и местности в радиусе 500 метров от дома. На этих территориях запретят ввоз и (или) вывоз животных, подверженных заражению, если они не привиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...