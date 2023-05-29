В городе Тюменской области нашли очаг смертельной болезни

В Ишиме Тюменской области объявят карантин по бешенству

Карантинной зоной станет территория у дома и в радиусе 500 метров вокруг него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Ишима обнаружен очаг бешенства, там будет объявлен карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона.

«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами лабораторных исследований материала, отобранного от трупа собаки на территории возле дома №82 по улице Луначарского в Ишиме. Установить с 30 мая карантин на данной территории», — говорится в проекте постановления.

Также ограничения коснутся и местности в радиусе 500 метров от дома. На этих территориях запретят ввоз и (или) вывоз животных, подверженных заражению, если они не привиты.