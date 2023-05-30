30 мая 2023

Курганским музыкантам отменили концерт и запретили выступать рядом с храмом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., гитара, тюрьма, наколки, итк, исправительно-трудовая колония
Курганские музыканты не смогут выступать на Набережной Фото:

Курганские музыканты отменили благотворительный концерт из-за того, что им запретили выступать возле Богоявленского собора. От этом сообщается в группе «Квартирник45» в социальной сети «ВКонтакте».

«С чего я взял, что в Кургане закончились преступники? — спросите вы. А иначе я не могу объяснить, почему полиция снова решила взяться за уличных музыкантов?» — указано в посте.

Сообщается, что музыкантам запретили выступать из-за того, что те мешают движению на проезжей части. Однако музыканты не согласны с таким решением. Автор поста рассуждает, что, в противном случае, на данном участке дороги разрешается движение на автомобиле. «Или означает ли это, что я могу спокойно рассекать по набережной на машине, а в случае претензий со стороны ГИБДД ссылаться на данный статус городского пространства? Тогда меня удивляет, например, отсутствие предупреждающих и регулирующих знаков», — отмечает автор поста.

URA.RU обратились за комментарий в городское управление ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане основатель музыкального проекта собрался раздавать деньги уличным музыкантам. Таким образом музыкантов хотят отметить материально.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские музыканты отменили благотворительный концерт из-за того, что им запретили выступать возле Богоявленского собора. От этом сообщается в группе «Квартирник45» в социальной сети «ВКонтакте». «С чего я взял, что в Кургане закончились преступники? — спросите вы. А иначе я не могу объяснить, почему полиция снова решила взяться за уличных музыкантов?» — указано в посте. Сообщается, что музыкантам запретили выступать из-за того, что те мешают движению на проезжей части. Однако музыканты не согласны с таким решением. Автор поста рассуждает, что, в противном случае, на данном участке дороги разрешается движение на автомобиле. «Или означает ли это, что я могу спокойно рассекать по набережной на машине, а в случае претензий со стороны ГИБДД ссылаться на данный статус городского пространства? Тогда меня удивляет, например, отсутствие предупреждающих и регулирующих знаков», — отмечает автор поста. URA.RU обратились за комментарий в городское управление ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане основатель музыкального проекта собрался раздавать деньги уличным музыкантам. Таким образом музыкантов хотят отметить материально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...