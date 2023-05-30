Курганским музыкантам отменили концерт и запретили выступать рядом с храмом

Курганские музыканты отменили благотворительный концерт из-за того, что им запретили выступать возле Богоявленского собора. От этом сообщается в группе «Квартирник45» в социальной сети «ВКонтакте».
«С чего я взял, что в Кургане закончились преступники? — спросите вы. А иначе я не могу объяснить, почему полиция снова решила взяться за уличных музыкантов?» — указано в посте.
Сообщается, что музыкантам запретили выступать из-за того, что те мешают движению на проезжей части. Однако музыканты не согласны с таким решением. Автор поста рассуждает, что, в противном случае, на данном участке дороги разрешается движение на автомобиле. «Или означает ли это, что я могу спокойно рассекать по набережной на машине, а в случае претензий со стороны ГИБДД ссылаться на данный статус городского пространства? Тогда меня удивляет, например, отсутствие предупреждающих и регулирующих знаков», — отмечает автор поста.
URA.RU обратились за комментарий в городское управление ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане основатель музыкального проекта собрался раздавать деньги уличным музыкантам. Таким образом музыкантов хотят отметить материально.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.