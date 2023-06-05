На фоне экспансии «китайцев» в Кургане подешевели новые автомобили

Число объявлений о продаже новых авто выросло почти на 100% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на фоне возросшего спроса стали дешеветь новые автомобили. Предполагают, что это связано со значительным ростом доли китайских машин на рынке. О ситуации на рынке корреспонденту URA.RU сообщили эксперты платформы «Авито Авто».

«По данным платформы, в период с 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили на платформе вырос в 6,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость новой машины в Курганской области, наоборот, снизилась на 2,6% за месяц», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается также, что на данный момент средняя цена на новые машины достигла 2 580 000 рублей. Количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось на 92%.

Ранее URA.RU писало, что китайские новые автомобили заняли более половины рынка Кургана. Структура предложений в регионе достигла 57%. Также курганцы определили для себя пять новых автомобилей, которые чаще всего покупают. Среди них как отечественные машины, так и иномарки.