Музыкант из Италии Лоренцо Баньяти оказался впечатлен тюменской культурой

Музыкант рассказал, что уже скучает по реке Туре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти оказался в восторге от Тюмени. В своих соцсетях он признался, что влюбился в историческую часть города и открыл для себя «холодную Сибирь» с другой стороны.

«Ragazzi (Ребята с итальянского — прим. URA.RU), я в восхищении от поездки в Тюмень! Сибирь обычно ассоциируется с холодом, особенно у иностранцев, а у меня на сердце необычайно тепло. Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре (река — прим. URA.RU) и по светлым лесам элегантных берез», — написал Баньяти у себя в telegram-канале. Он также отметил, что его удивила сибирская кухня, местные термальные источники и люди, которые ему стали «сибирской родней».

Пианист учился в итальянской консерватории в Италии, после чего отправился в РФ для дальнейшего обучения. Баньяти, по его словам, с детства считал Россию духовно близкой для него страной. 31 мая музыкант посетил Тюмень с сольным концертом.