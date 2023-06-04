04 июня 2023

Итальянский пианист восхитился Тюменью. Фото

Музыкант из Италии Лоренцо Баньяти оказался впечатлен тюменской культурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города . Тюмень, город тюмень, мост влюбленных, набережная тюмени, теплоход
Музыкант рассказал, что уже скучает по реке Туре Фото:

Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти оказался в восторге от Тюмени. В своих соцсетях он признался, что влюбился в историческую часть города и открыл для себя «холодную Сибирь» с другой стороны.

«Ragazzi (Ребята с итальянского — прим. URA.RU), я в восхищении от поездки в Тюмень! Сибирь обычно ассоциируется с холодом, особенно у иностранцев, а у меня на сердце необычайно тепло. Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре (река — прим. URA.RU) и по светлым лесам элегантных берез», — написал Баньяти у себя в telegram-канале. Он также отметил, что его удивила сибирская кухня, местные термальные источники и люди, которые ему стали «сибирской родней».

Пианист учился в итальянской консерватории в Италии, после чего отправился в РФ для дальнейшего обучения. Баньяти, по его словам, с детства считал Россию духовно близкой для него страной. 31 мая музыкант посетил Тюмень с сольным концертом.

Фото:

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Итальянский пианист и популярный блогер Лоренцо Баньяти оказался в восторге от Тюмени. В своих соцсетях он признался, что влюбился в историческую часть города и открыл для себя «холодную Сибирь» с другой стороны. «Ragazzi (Ребята с итальянского — прим. URA.RU), я в восхищении от поездки в Тюмень! Сибирь обычно ассоциируется с холодом, особенно у иностранцев, а у меня на сердце необычайно тепло. Уже скучаю по деревянным домикам в историческом центре города, по Туре (река — прим. URA.RU) и по светлым лесам элегантных берез», — написал Баньяти у себя в telegram-канале. Он также отметил, что его удивила сибирская кухня, местные термальные источники и люди, которые ему стали «сибирской родней». Пианист учился в итальянской консерватории в Италии, после чего отправился в РФ для дальнейшего обучения. Баньяти, по его словам, с детства считал Россию духовно близкой для него страной. 31 мая музыкант посетил Тюмень с сольным концертом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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