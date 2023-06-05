Такой же прогноз ожидает жителей региона и в июле
До конца июня жителей Ямала (ЯНАО) ждет обильное количество осадков. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«В июне в Новом Уренгое ожидается 11 дождливых дней, в Ноябрьске — 11 дней, 10 дней в Надыме и 16 дней в Салехарде», — сообщают синоптики. Такой же прогноз ожидает жителей региона в июле.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе 28 мая ночью стрелки термометров опустились до +3 градусов, а днем воздух прогрелся до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждал ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!