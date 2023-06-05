05 июня 2023
04 июня 2023
03 июня 2023

Жителей ЯНАО ждет дождливое лето. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Такой же прогноз ожидает жителей региона и в июле Фото:

До конца июня жителей Ямала (ЯНАО) ждет обильное количество осадков. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В июне в Новом Уренгое ожидается 11 дождливых дней, в Ноябрьске — 11 дней, 10 дней в Надыме и 16 дней в Салехарде», — сообщают синоптики. Такой же прогноз ожидает жителей региона в июле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе 28 мая ночью стрелки термометров опустились до +3 градусов, а днем воздух прогрелся до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждал ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца июня жителей Ямала (ЯНАО) ждет обильное количество осадков. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В июне в Новом Уренгое ожидается 11 дождливых дней, в Ноябрьске — 11 дней, 10 дней в Надыме и 16 дней в Салехарде», — сообщают синоптики. Такой же прогноз ожидает жителей региона в июле. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе 28 мая ночью стрелки термометров опустились до +3 градусов, а днем воздух прогрелся до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждал ветер с порывами до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...