30 мая 2025

В городе ЯНАО загорелся торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Персонал ТЦ эвакуировался самостоятельно
Персонал ТЦ эвакуировался самостоятельно Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 31 мая в торговом центре на улице Новоселов произошел пожар. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что загорелся магазин автозапчастей.

«В 19 часов 32 минуты в пожарно-спасательную часть города Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в торговом центре по улице Новосёлов 6 А. По предварительной информации возгорание произошло в магазине автозапчастей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала. Персонал ТЦ эвакуировался самостоятельно. Пожарные справились с огнем менее чем за час — уже в 20:10 возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров. Причины произошедшего и информация о пострадавших не уточнялась.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 31 мая в торговом центре на улице Новоселов произошел пожар. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что загорелся магазин автозапчастей. «В 19 часов 32 минуты в пожарно-спасательную часть города Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в торговом центре по улице Новосёлов 6 А. По предварительной информации возгорание произошло в магазине автозапчастей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала. Персонал ТЦ эвакуировался самостоятельно. Пожарные справились с огнем менее чем за час — уже в 20:10 возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров. Причины произошедшего и информация о пострадавших не уточнялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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