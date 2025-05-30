В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 31 мая в торговом центре на улице Новоселов произошел пожар. В пресс-службе МЧС округа сообщили, что загорелся магазин автозапчастей.
«В 19 часов 32 минуты в пожарно-спасательную часть города Ноябрьска поступило сообщение о возгорании в торговом центре по улице Новосёлов 6 А. По предварительной информации возгорание произошло в магазине автозапчастей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала. Персонал ТЦ эвакуировался самостоятельно. Пожарные справились с огнем менее чем за час — уже в 20:10 возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров. Причины произошедшего и информация о пострадавших не уточнялась.
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