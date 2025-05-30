В Салехарде на территории дачного некоммерческого товарищества «Надежда» местные жители заметили лису, которая бродила возле частных домов в поисках еды. Об этом сообщили в telegram-канале «Вечерний Салехард».
«Лиса гуляла недалеко от домов — скорее всего, ее привлекли остатки пищи или мусор. Хотим предупредить соседей: не стоит оставлять еду на участке, особенно если рядом есть домашние животные», — сказано в сообщении.
Местные отмечают, что лиса не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Стоит помнить, что появление диких животных вблизи жилых домов может представлять опасность.
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