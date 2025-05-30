30 мая 2025

Возле дач в Салехарде заметили опасного хищника. Видео

В Салехарде возле дач гуляла голодная лиса
© Служба новостей «URA.RU»
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Лису увидели на территории ДНТ «Надежда» (архивное фото)
Лису увидели на территории ДНТ «Надежда» (архивное фото) Фото:

В Салехарде на территории дачного некоммерческого товарищества «Надежда» местные жители заметили лису, которая бродила возле частных домов в поисках еды. Об этом сообщили в telegram-канале «Вечерний Салехард».

«Лиса гуляла недалеко от домов — скорее всего, ее привлекли остатки пищи или мусор. Хотим предупредить соседей: не стоит оставлять еду на участке, особенно если рядом есть домашние животные», — сказано в сообщении.

Местные отмечают, что лиса не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Стоит помнить, что появление диких животных вблизи жилых домов может представлять опасность.

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В Салехарде на территории дачного некоммерческого товарищества «Надежда» местные жители заметили лису, которая бродила возле частных домов в поисках еды. Об этом сообщили в telegram-канале «Вечерний Салехард». «Лиса гуляла недалеко от домов — скорее всего, ее привлекли остатки пищи или мусор. Хотим предупредить соседей: не стоит оставлять еду на участке, особенно если рядом есть домашние животные», — сказано в сообщении. Местные отмечают, что лиса не проявляла агрессии и вела себя спокойно. Стоит помнить, что появление диких животных вблизи жилых домов может представлять опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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