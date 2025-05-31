На трассе «Сургут — Салехард» в страшной аварии погиб человек. Фото

На трассе «Сургут — Салехард» легковушка столкнулась с грузовиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась около 12:00 на 929-м километре автодороги
Авария случилась около 12:00 на 929-м километре автодороги Фото:

На автодороге «Сургут — Салехард» 31 мая произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщили в официальном telegram-канале госавтоинспекции ЯНАО.

По информации ведомства, авария произошла около 12:00 на 929-м километре автодороги. Столкнулись легковой автомобиль Peugeot и грузовой автомобиль MAN. «В результате ДТП водитель „Peugeot“ скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в telegram-канале ведомства.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины столкновения.

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На автодороге «Сургут — Салехард» 31 мая произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщили в официальном telegram-канале госавтоинспекции ЯНАО. По информации ведомства, авария произошла около 12:00 на 929-м километре автодороги. Столкнулись легковой автомобиль Peugeot и грузовой автомобиль MAN. «В результате ДТП водитель „Peugeot“ скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в telegram-канале ведомства. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины столкновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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