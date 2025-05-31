На автодороге «Сургут — Салехард» 31 мая произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщили в официальном telegram-канале госавтоинспекции ЯНАО.
По информации ведомства, авария произошла около 12:00 на 929-м километре автодороги. Столкнулись легковой автомобиль Peugeot и грузовой автомобиль MAN. «В результате ДТП водитель „Peugeot“ скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в telegram-канале ведомства.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины столкновения.
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