В Тюмени зафиксирован рост попыток самоубийств среди детей

В Тюмени за год попытались покончить с собой почти 300 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
За год в Тюмени попытались покончить с собой почти три сотни детей Фото:

В Тюмени в 2022 году зафиксировано 299 попыток суицидов среди несовершеннолетних, что на 13% больше, чем в 2021 году. Информация содержится в проекте общественников из добровольческого молодежного центра «Грин Хелперс», направленного на профилактику девиантного поведения у подростков.

«Согласно перечню проблемных вопросов, составленному специалистами департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, по итогам 2022 года на территории города зафиксировано 299 фактов суицидального поведения (на 13% больше, чем в 2021 году). Девять попыток оказались оконченными», — говорится в проекте центра, который общественники заявили на конкурс грантов губернатора Тюменской области.

В «Грин Хелперс» предложили идею по вовлечению молодежи в добровольческие движения. По мнению общественников, таким образом среди несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, можно сократить случаи девиантного (отклоняющегося от общепринятого) поведения. Проект получил поддержку — почти 494 000 рублей.

URA.RU направило запрос в департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Ответ ожидается.

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В Тюмени в 2022 году зафиксировано 299 попыток суицидов среди несовершеннолетних, что на 13% больше, чем в 2021 году. Информация содержится в проекте общественников из добровольческого молодежного центра «Грин Хелперс», направленного на профилактику девиантного поведения у подростков. «Согласно перечню проблемных вопросов, составленному специалистами департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, по итогам 2022 года на территории города зафиксировано 299 фактов суицидального поведения (на 13% больше, чем в 2021 году). Девять попыток оказались оконченными», — говорится в проекте центра, который общественники заявили на конкурс грантов губернатора Тюменской области. В «Грин Хелперс» предложили идею по вовлечению молодежи в добровольческие движения. По мнению общественников, таким образом среди несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, можно сократить случаи девиантного (отклоняющегося от общепринятого) поведения. Проект получил поддержку — почти 494 000 рублей. URA.RU направило запрос в департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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