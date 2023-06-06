Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Видео

06 июня 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Каховская ГЭС ушла под воду Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью ушла под воду. Об этом очевидцы рассказывают в соцсетях. «Сравнялась [ГЭС] на один уровень с Каховским морем», — сообщает очевидец, прикладывая соответствующее видео. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. URA.RU сообщало, что под затопление могут попасть десятки населенных пунктов. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится.

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью ушла под воду. Об этом очевидцы рассказывают в соцсетях. «Сравнялась [ГЭС] на один уровень с Каховским морем», — сообщает очевидец, прикладывая соответствующее видео. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. URA.RU сообщало, что под затопление могут попасть десятки населенных пунктов. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится.