Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Видео

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Каховская ГЭС ушла под воду Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью ушла под воду. Об этом очевидцы рассказывают в соцсетях.

«Сравнялась [ГЭС] на один уровень с Каховским морем», — сообщает очевидец, прикладывая соответствующее видео. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны».

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. URA.RU сообщало, что под затопление могут попасть десятки населенных пунктов. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится.

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Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью ушла под воду. Об этом очевидцы рассказывают в соцсетях. «Сравнялась [ГЭС] на один уровень с Каховским морем», — сообщает очевидец, прикладывая соответствующее видео. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. URA.RU сообщало, что под затопление могут попасть десятки населенных пунктов. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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