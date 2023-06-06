Каховская ГЭС ушла под воду
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью ушла под воду. Об этом очевидцы рассказывают в соцсетях.
«Сравнялась [ГЭС] на один уровень с Каховским морем», — сообщает очевидец, прикладывая соответствующее видео. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны».
Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. URA.RU сообщало, что под затопление могут попасть десятки населенных пунктов. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорил, что станцию отремонтировать не получится.
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