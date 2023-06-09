Курганский юрист и топ-менеджер стали музыкантами и выпустили альбом. Фото, видео

09 июня 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Курганцы презентовали новый мини-альбом после паузы больше, чем в десять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане участники рок-группы «Воланд» 9 июня в одном из местных пабов презентовали первый за долгое время мини-альбом. В состав творческого коллектива вошли юрист Петр Волосников и руководитель рекламного агентства «Артист» Александр Фомин. О том, как прошла презентация так называемого EP и о чем мини-альбом, корреспонденту URA.RU сообщили сами музыканты. «Так получилось, что последний, до этого, альбом выходил еще в далеком 2010 году. С этим надо было что-то делать, песен накопилось много, состав изменился, поэтому с 2022 начали плотно заниматься записью песен. Получился пока не полноформатный альбом, а так называемый EP (в переводе на русский язык это что-то вроде мини-альбома), там всего четыре песни», — рассказал URA.RU Волосников. Такое количество песен, отмечает юрист, выбрано для экономии времени у слушателя. По словам музыканта, этих песен достаточно, чтобы понять, какую музыку играет рок-группа. О смысле, который заложен в песни, с журналистом поделился бас-гитарист Александр Фомин. По его словам, песни отражают взгляд взрослого мужчины на жизни. «Это о его целях, задачах, переживаниях», — пояснил Фомин. Сам директор рекламного агентства рассказывает, что у него была пауза в музыке, которая длилась около 18 лет, и только полтора года назад он стал играть в рок-группе. Волосников делится, что сам «ансамбль» существует с 2002 года и состав группы менялся. В планах у группы выпустить полноформатный альбом. Волосников рассказал журналисту, что данный проект уже находится в процессе записи. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана записала феминистскую песню. Этот трек стал ее дебютом и он вышел сразу на нескольких площадках: VK, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music и другие. Курганская группа исполнила песни из своего нового мини-альбома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский юрист Петр Волосников стал солистом в рок-группе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К музыкальному коллективу присоединился топ-менеджер «Артиста» Александр Фомин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская рок-группа готовит полноформатный альбом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане участники рок-группы «Воланд» 9 июня в одном из местных пабов презентовали первый за долгое время мини-альбом. В состав творческого коллектива вошли юрист Петр Волосников и руководитель рекламного агентства «Артист» Александр Фомин. О том, как прошла презентация так называемого EP и о чем мини-альбом, корреспонденту URA.RU сообщили сами музыканты. «Так получилось, что последний, до этого, альбом выходил еще в далеком 2010 году. С этим надо было что-то делать, песен накопилось много, состав изменился, поэтому с 2022 начали плотно заниматься записью песен. Получился пока не полноформатный альбом, а так называемый EP (в переводе на русский язык это что-то вроде мини-альбома), там всего четыре песни», — рассказал URA.RU Волосников. Такое количество песен, отмечает юрист, выбрано для экономии времени у слушателя. По словам музыканта, этих песен достаточно, чтобы понять, какую музыку играет рок-группа. О смысле, который заложен в песни, с журналистом поделился бас-гитарист Александр Фомин. По его словам, песни отражают взгляд взрослого мужчины на жизни. «Это о его целях, задачах, переживаниях», — пояснил Фомин. Сам директор рекламного агентства рассказывает, что у него была пауза в музыке, которая длилась около 18 лет, и только полтора года назад он стал играть в рок-группе. Волосников делится, что сам «ансамбль» существует с 2002 года и состав группы менялся. В планах у группы выпустить полноформатный альбом. Волосников рассказал журналисту, что данный проект уже находится в процессе записи. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана записала феминистскую песню. Этот трек стал ее дебютом и он вышел сразу на нескольких площадках: VK, Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music и другие.