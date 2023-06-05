Власти Нижневартовска рассекретили сроки открытия масштабного глэмпинга за городом

Новый глэмпинг в природном парке Нижневартовска откроют в августе

06 июня 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Глэмпинг планируют открыть в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый глэмпинг в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть для посетителей в августе. Объект строят на базе крупного природного парка «Ягом» в окрестностях города. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Наша цель, после того как закончим здесь форум-зону, дооснастить глэмпинги. Часть мебели пришла, часть мебели в пути. Сейчас надо решить вопрос с утеплением, материалы уже на месте. Утеплим, поставим мебель, будем объявлять конкурс [для предпринимателей]. Постараемся открыть к августу», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. Локации загородного отдыха в виде глэмпингов — один из трендов в создании общественных природных пространств, сейчас их активно стали развивать по всему региону. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный формат строений дизайнеры и архитекторы «подсмотрели» за рубежом. В разных странах их создают в различных стилях, начиная с шатров и юрт и заканчивая домиками на деревьях и куполами. «Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в экопарке «Ягом» планируют открыть фудкорт. Площадь фудкорта составит 200 квадратных метров. Она включает крытое помещение, а также летнюю зону отдыха. Вместе с глэмпингом городские власти планируют сдать его в аренду предпринимателям, которые будут здесь работать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый глэмпинг в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть для посетителей в августе. Объект строят на базе крупного природного парка «Ягом» в окрестностях города. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Наша цель, после того как закончим здесь форум-зону, дооснастить глэмпинги. Часть мебели пришла, часть мебели в пути. Сейчас надо решить вопрос с утеплением, материалы уже на месте. Утеплим, поставим мебель, будем объявлять конкурс [для предпринимателей]. Постараемся открыть к августу», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. Локации загородного отдыха в виде глэмпингов — один из трендов в создании общественных природных пространств, сейчас их активно стали развивать по всему региону. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный формат строений дизайнеры и архитекторы «подсмотрели» за рубежом. В разных странах их создают в различных стилях, начиная с шатров и юрт и заканчивая домиками на деревьях и куполами. «Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в экопарке «Ягом» планируют открыть фудкорт. Площадь фудкорта составит 200 квадратных метров. Она включает крытое помещение, а также летнюю зону отдыха. Вместе с глэмпингом городские власти планируют сдать его в аренду предпринимателям, которые будут здесь работать.