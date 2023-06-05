05 июня 2023

Власти Нижневартовска рассекретили сроки открытия масштабного глэмпинга за городом

Новый глэмпинг в природном парке Нижневартовска откроют в августе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глэмпинг – новый для Южного Урала формат сезонного экоотеля. Челябинская область, кемпинг, фридом, экоотель, гламурный кемпинг, отель на природе, домик для отдыха
Глэмпинг планируют открыть в августе Фото:

Новый глэмпинг в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть для посетителей в августе. Объект строят на базе крупного природного парка «Ягом» в окрестностях города. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии.

«Наша цель, после того как закончим здесь форум-зону, дооснастить глэмпинги. Часть мебели пришла, часть мебели в пути. Сейчас надо решить вопрос с утеплением, материалы уже на месте. Утеплим, поставим мебель, будем объявлять конкурс [для предпринимателей]. Постараемся открыть к августу», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко.

Локации загородного отдыха в виде глэмпингов — один из трендов в создании общественных природных пространств, сейчас их активно стали развивать по всему региону. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный формат строений дизайнеры и архитекторы «подсмотрели» за рубежом. В разных странах их создают в различных стилях, начиная с шатров и юрт и заканчивая домиками на деревьях и куполами.

«Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в экопарке «Ягом» планируют открыть фудкорт. Площадь фудкорта составит 200 квадратных метров. Она включает крытое помещение, а также летнюю зону отдыха. Вместе с глэмпингом городские власти планируют сдать его в аренду предпринимателям, которые будут здесь работать.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый глэмпинг в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть для посетителей в августе. Объект строят на базе крупного природного парка «Ягом» в окрестностях города. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Наша цель, после того как закончим здесь форум-зону, дооснастить глэмпинги. Часть мебели пришла, часть мебели в пути. Сейчас надо решить вопрос с утеплением, материалы уже на месте. Утеплим, поставим мебель, будем объявлять конкурс [для предпринимателей]. Постараемся открыть к августу», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. Локации загородного отдыха в виде глэмпингов — один из трендов в создании общественных природных пространств, сейчас их активно стали развивать по всему региону. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный формат строений дизайнеры и архитекторы «подсмотрели» за рубежом. В разных странах их создают в различных стилях, начиная с шатров и юрт и заканчивая домиками на деревьях и куполами. «Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в экопарке «Ягом» планируют открыть фудкорт. Площадь фудкорта составит 200 квадратных метров. Она включает крытое помещение, а также летнюю зону отдыха. Вместе с глэмпингом городские власти планируют сдать его в аренду предпринимателям, которые будут здесь работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...