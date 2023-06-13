В Кургане 128 наставников познакомят школьников с миром профессий

В Кургане готовят наставников, которые помогут школьникам сориентироваться в мире профессий Фото: Московец Илья © URA.RU

В Кургане повышают квалификацию 128 педагогов-наставников, которые будут знакомить школьников с современными профессиями. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.

«Учителя-навигаторы по профориентации школьников проходят обучение, которое рассчитано на 36 часов. Для удобства педагога каждый обучающий модуль оснащен чек-листом, который позволяет видеть, что уже изучено и сколько осталось впереди», — указано на сайте.

Прежде чем получить документы о повышении квалификации, педагогам-навигаторам в мир профессий будет предложено выполнить практическую работу и представить свою проектную идею по профориентации школьников.

По информации ведомства, зарегистрироваться на специальной профориентационной учебной платформе смогут почти 8000 школьников с 6 по 11 классы. Уже в июне, отмечается на сайте, для ребят начнутся экскурсии на ведущие предприятия Курганской области, где они познакомятся с востребованными профессиями и узнают, как можно пройти обучение по выбранным специальностям.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона.