13 июня 2023
12 июня 2023

В Кургане 128 наставников познакомят школьников с миром профессий

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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, урок, учеба, школьный класс, школьники, видеопроектор
В Кургане готовят наставников, которые помогут школьникам сориентироваться в мире профессий Фото:

В Кургане повышают квалификацию 128 педагогов-наставников, которые будут знакомить школьников с современными профессиями. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.

«Учителя-навигаторы по профориентации школьников проходят обучение, которое рассчитано на 36 часов. Для удобства педагога каждый обучающий модуль оснащен чек-листом, который позволяет видеть, что уже изучено и сколько осталось впереди», — указано на сайте.

Прежде чем получить документы о повышении квалификации, педагогам-навигаторам в мир профессий будет предложено выполнить практическую работу и представить свою проектную идею по профориентации школьников.

По информации ведомства, зарегистрироваться на специальной профориентационной учебной платформе смогут почти 8000 школьников с 6 по 11 классы. Уже в июне, отмечается на сайте, для ребят начнутся экскурсии на ведущие предприятия Курганской области, где они познакомятся с востребованными профессиями и узнают, как можно пройти обучение по выбранным специальностям.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона.

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В Кургане повышают квалификацию 128 педагогов-наставников, которые будут знакомить школьников с современными профессиями. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки. «Учителя-навигаторы по профориентации школьников проходят обучение, которое рассчитано на 36 часов. Для удобства педагога каждый обучающий модуль оснащен чек-листом, который позволяет видеть, что уже изучено и сколько осталось впереди», — указано на сайте. Прежде чем получить документы о повышении квалификации, педагогам-навигаторам в мир профессий будет предложено выполнить практическую работу и представить свою проектную идею по профориентации школьников. По информации ведомства, зарегистрироваться на специальной профориентационной учебной платформе смогут почти 8000 школьников с 6 по 11 классы. Уже в июне, отмечается на сайте, для ребят начнутся экскурсии на ведущие предприятия Курганской области, где они познакомятся с востребованными профессиями и узнают, как можно пройти обучение по выбранным специальностям. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о ежегодном проведении конкурса «Лучшие практики наставничества». Цель конкурса — найти и распространить передовой опыт лучших наставников в экономике региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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