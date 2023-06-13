Эксперты рассказали, какие специалисты чаще всего ищут работу в ЯНАО

Чаще всего в Ямало-Ненецком автономном округе в мае работу искали производственники и строители. Об этом сообщили URA.RU аналитик hh.ru.
«Выяснилось, что чаще всего работу ищут представители профессиональной сферы „Производство, сервисное обслуживание“ — на них приходится 25,7% резюме. На втором месте оказались соискатели, которые интересуются работой в профессиональной сфере „Строительство, недвижимость“ (21,5% резюме), на третьем — „Рабочий персонал“ (20,5%)», — говорится в сообщении.
В список также вошли специалисты сфер «Транспорт, логистика, перевозки» и «Продажи, обслуживание клиентов». При этом реже в работе нуждались представители из сфер «Автомобильный бизнес», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Страхование».
Ранее сообщалось, что в округе зафиксировали рекордный дефицит кадров. Эксперты отмечали, что всего на одно рабочее место приходится три резюме.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.