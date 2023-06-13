Эксперты рассказали, какие специалисты чаще всего ищут работу в ЯНАО

Hh.ru: чаще всего в ЯНАО работу ищут производственники и строители

14 июня 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Чаще всего в мае работу искали производственники и строители Фото: Георгий Бергал © URA.RU Чаще всего в Ямало-Ненецком автономном округе в мае работу искали производственники и строители. Об этом сообщили URA.RU аналитик hh.ru. «Выяснилось, что чаще всего работу ищут представители профессиональной сферы „Производство, сервисное обслуживание“ — на них приходится 25,7% резюме. На втором месте оказались соискатели, которые интересуются работой в профессиональной сфере „Строительство, недвижимость“ (21,5% резюме), на третьем — „Рабочий персонал“ (20,5%)», — говорится в сообщении. В список также вошли специалисты сфер «Транспорт, логистика, перевозки» и «Продажи, обслуживание клиентов». При этом реже в работе нуждались представители из сфер «Автомобильный бизнес», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Страхование». Ранее сообщалось, что в округе зафиксировали рекордный дефицит кадров. Эксперты отмечали, что всего на одно рабочее место приходится три резюме.



Чаще всего в Ямало-Ненецком автономном округе в мае работу искали производственники и строители. Об этом сообщили URA.RU аналитик hh.ru. «Выяснилось, что чаще всего работу ищут представители профессиональной сферы „Производство, сервисное обслуживание“ — на них приходится 25,7% резюме. На втором месте оказались соискатели, которые интересуются работой в профессиональной сфере „Строительство, недвижимость“ (21,5% резюме), на третьем — „Рабочий персонал“ (20,5%)», — говорится в сообщении. В список также вошли специалисты сфер «Транспорт, логистика, перевозки» и «Продажи, обслуживание клиентов». При этом реже в работе нуждались представители из сфер «Автомобильный бизнес», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Страхование». Ранее сообщалось, что в округе зафиксировали рекордный дефицит кадров. Эксперты отмечали, что всего на одно рабочее место приходится три резюме.