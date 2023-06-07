В ЯНАО зафиксировали рекордный дефицит кадров

08 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители «Розничной торговли» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае дефицит кадров в ЯНАО достиг рекордных показателей. На одно вакантное рабочее место приходилось только 3 резюме, рассказали URA.RU аналитики hh.ru. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сказано в исследовании. Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители розничной торговли. На одну вакансию всего 0,9 резюме. В списке оказались и работники из сферы «Автомобильный бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство», «Страхование», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в округе обострилась конкуренция за работников. В апреле на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,2 активных резюме.

В мае дефицит кадров в ЯНАО достиг рекордных показателей. На одно вакантное рабочее место приходилось только 3 резюме, рассказали URA.RU аналитики hh.ru. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сказано в исследовании. Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители розничной торговли. На одну вакансию всего 0,9 резюме. В списке оказались и работники из сферы «Автомобильный бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство», «Страхование», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в округе обострилась конкуренция за работников. В апреле на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,2 активных резюме.