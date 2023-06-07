07 июня 2023
06 июня 2023

В ЯНАО зафиксировали рекордный дефицит кадров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, отставка, портфель, должность, вакансия, назначение
Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители «Розничной торговли» Фото:

В мае дефицит кадров в ЯНАО достиг рекордных показателей. На одно вакантное рабочее место приходилось только 3 резюме, рассказали URA.RU аналитики hh.ru.

«По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сказано в исследовании.

Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители розничной торговли. На одну вакансию всего 0,9 резюме. В списке оказались и работники из сферы «Автомобильный бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство», «Страхование», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

Ранее сообщалось, что в округе обострилась конкуренция за работников. В апреле на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,2 активных резюме.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае дефицит кадров в ЯНАО достиг рекордных показателей. На одно вакантное рабочее место приходилось только 3 резюме, рассказали URA.RU аналитики hh.ru. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе», — сказано в исследовании. Наиболее дефицитными специалистами в округе сейчас считаются представители розничной торговли. На одну вакансию всего 0,9 резюме. В списке оказались и работники из сферы «Автомобильный бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство», «Страхование», «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в округе обострилась конкуренция за работников. В апреле на одну актуальную вакансию приходилось всего 3,2 активных резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...