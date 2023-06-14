Антимонопольщики пришли к чиновникам мэрии Кургана. Фото

15 июня 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Для чиновников провели обучение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении. Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года. В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков. В обучении участвовали руководители департаментов мэрии и их подчиненные Фото: пресс-служба администрации Кургана Обучение провела руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская Фото: пресс-служба администрации Кургана

В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении. Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года. В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков.