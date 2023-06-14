В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии.
«Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении.
Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года.
В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков.
В обучении участвовали руководители департаментов мэрии и их подчиненные
Фото: пресс-служба администрации Кургана
Обучение провела руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская
В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении. Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года. В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков.