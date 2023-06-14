14 июня 2023

Антимонопольщики пришли к чиновникам мэрии Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновник, руки
Для чиновников провели обучение (архивное фото) Фото:

В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии.

«Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении.

Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года.

В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков.

В обучении участвовали руководители департаментов мэрии и их подчиненные
В обучении участвовали руководители департаментов мэрии и их подчиненные
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Обучение провела руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская
Обучение провела руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская
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В Кургане представители УФАС провели обучение для чиновников городской администрации. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Сегодня в администрации города Кургана состоялся семинар по вопросам антимонопольного комплаенса — единого подхода к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Участие в нем приняли руководители и специалисты профильных департаментов администрации города Кургана, а также Курганской городской думы», — указано в сообщении. Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская рассказала чиновникам, что антимонопольный комплаенс нужен для повышения уровня правовой культуры и сокращения количества нарушений. В рамках этой методики специалисты анализируют нарушения за последние три года. В мэрии эта система действует с 2019 года. В 2022 году замгубернатора Оксана Куташи проводила обучающий семинар для глав муниципальных округов. В семинаре участвовал и губернатор Вадим Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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