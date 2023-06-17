Россия ударила по центру принятия решений ВСУ: главное к вечеру 17 июня

Армия РФ нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по одному из центров принятия решений украинской армии. Также российские войска отразили 15 атак ВСУ на нескольких направлениях зоны спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 июня.
- Российские войска нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. По данным Минобороны РФ, армия ударила высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
- ВС России отбили 15 атак украинской армии на донецком и купянском направлениях. Также ВСУ пытались прорвать оборону в ЛНР и в районе Времевского выступа в Запорожской области, сообщили на брифинге Минобороны РФ.
- Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что наступление ВСУ нужно Киеву, чтобы добиться переговоров с Москвой на условиях Вашингтона. По его словам, украинская сторона не заинтересована в захвате Крымского полуострова и Донбасса.
- Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, силами ПВО было уничтожено более трех БПЛА самолетного типа.
- Бойцам ВСУ приходится тратить около 70% своей зарплаты на покупку дронов, так как армия не может себе их позволить. Об этом The Guardian заявили украинские военные.
- Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину, если ВСУ провалят наступление. Такое предположение сделал французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, заявив, что сейчас украинская армия терпит фиаско. Также авторы Международного Социалистического веб-сайта (WSWS) допустили, что США могут дать Киеву ядерное оружие в случае провала наступления.
- Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского нужно отправить в заявленное Киевом наступление. Он также подчеркнул, что военное положение на украинской территории является антиконституционным.
- Украинские танкисты заявили, что в рядах ВСУ есть бойцы, которые имитируют повреждения техники, чтобы не идти в наступление. По словам журналистов Der Spiegel, никто из опрошенных военных не осуждает действия своих сослуживцев.
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