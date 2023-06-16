Spiegel: танкисты ВСУ хитрят, чтобы не идти в контрнаступление

17 июня 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ отказываются сражаться с армией России Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты Вооруженных сил Украины имитируют поломки техники, чтобы не отправляться на бой с российской армией в ходе контрнаступления. Об рассказали немецкой прессе представители экипажа танка Leopard 2, находящегося близ военных действий. «22-летний заряжающий с позывным „Гудзик“ сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в сражении. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой», — передает слова одного из солдат ВСУ немецкое издание Der Spiegel. Согласно словам журналистов, ни один из членов экипажей, что были опрошены, не осуждают бойцов, отказывающихся драться. После начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года западные страны стали поставлять Киеву вооружения. Бундесвер согласовал отправку нескольких десятков танков Leopard.

Танкисты Вооруженных сил Украины имитируют поломки техники, чтобы не отправляться на бой с российской армией в ходе контрнаступления. Об рассказали немецкой прессе представители экипажа танка Leopard 2, находящегося близ военных действий. «22-летний заряжающий с позывным „Гудзик“ сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в сражении. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой», — передает слова одного из солдат ВСУ немецкое издание Der Spiegel. Согласно словам журналистов, ни один из членов экипажей, что были опрошены, не осуждают бойцов, отказывающихся драться. После начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года западные страны стали поставлять Киеву вооружения. Бундесвер согласовал отправку нескольких десятков танков Leopard.