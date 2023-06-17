В Крыму назвали неочевидную цель контрнаступления Украины

Константинов: истинная цель контрнаступления ВСУ — переговоры с РФ на условиях США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украину не интересует захват Крыма и Донбасса, заявил Владимир Константинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление необходимо Киеву, чтобы добиться переговоров с Россией на условиях США. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что Украина не заинтересована в захвате Донбасса и Крыма.

«Главное, чего они (киевские власти — прим. URA.RU) добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — сказал Константинов. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что Киев не заинтересован в захвате Донбасса и Крыма. «Сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться», — заключил глава крымского парламента.

В американском издании The Hill писали, что США вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский не раз отказывался от мирного урегулирования на условиях РФ. Так, в октябре 2022 года он заявлял, что «дипломатии сегодня с Россией быть не может».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское контрнаступление необходимо Киеву, чтобы добиться переговоров с Россией на условиях США. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что Украина не заинтересована в захвате Донбасса и Крыма. «Главное, чего они (киевские власти — прим. URA.RU) добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — сказал Константинов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Киев не заинтересован в захвате Донбасса и Крыма. «Сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться», — заключил глава крымского парламента. В американском издании The Hill писали, что США вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский не раз отказывался от мирного урегулирования на условиях РФ. Так, в октябре 2022 года он заявлял, что «дипломатии сегодня с Россией быть не может».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...