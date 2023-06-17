В Крыму назвали неочевидную цель контрнаступления Украины

Константинов: истинная цель контрнаступления ВСУ — переговоры с РФ на условиях США

17 июня 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Украину не интересует захват Крыма и Донбасса, заявил Владимир Константинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское контрнаступление необходимо Киеву, чтобы добиться переговоров с Россией на условиях США. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что Украина не заинтересована в захвате Донбасса и Крыма. «Главное, чего они (киевские власти — прим. URA.RU) добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — сказал Константинов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Киев не заинтересован в захвате Донбасса и Крыма. «Сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться», — заключил глава крымского парламента. В американском издании The Hill писали, что США вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский не раз отказывался от мирного урегулирования на условиях РФ. Так, в октябре 2022 года он заявлял, что «дипломатии сегодня с Россией быть не может».

Украинское контрнаступление необходимо Киеву, чтобы добиться переговоров с Россией на условиях США. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уточнил, что Украина не заинтересована в захвате Донбасса и Крыма. «Главное, чего они (киевские власти — прим. URA.RU) добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», — сказал Константинов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Киев не заинтересован в захвате Донбасса и Крыма. «Сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться», — заключил глава крымского парламента. В американском издании The Hill писали, что США вместе со своими партнерами решают, как склонить Украину к переговорам с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский не раз отказывался от мирного урегулирования на условиях РФ. Так, в октябре 2022 года он заявлял, что «дипломатии сегодня с Россией быть не может».