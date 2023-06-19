В Роспотребнадзоре раскрыли, как участившиеся случаи кори связаны с COVID-19

Роспотребнадзор: частые случаи кори связаны со снижением коллективного иммунитета при пандемии COVID-19

19 июня 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Корь — заболевание с очень высокой контагиозностью (заразностью), вызываемое РНК-содержащим вирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Зафиксированные в последние месяцы случаи заболевания корью сразу в нескольких регионах связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19 и игнорированием вакцинопрофилактики в этот период. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Как только снижается противокоревой вакцинальный иммунитет, моментально появляется корь. Коронавирусная эпопея отвлекла некоторые группы населения от необходимости вовремя делать профилактические прививки», — пояснил Александр Семенов в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что корь — самое заразное заболевание, поэтому необходимо следить, чтобы общий иммунитет у населения был высокий, тогда передача вируса от человека к человеку будет сведена к минимуму. Александр Семенов отметил, что сейчас Роспотребнадзор усилил контроль за всеми остальными инфекциями. В феврале в Екатеринбурге три ребенка заболели смертельно опасной инфекцией. Дети были госпитализированы, а людей, контактировавшими с ними, отправили на карантин. Через несколько дней в городе закрыли на карантин еще 4 группы в детских садах. С начала года по апрель месяц в Свердловской области было зафиксировано 13 случаев заболевания смертельно опасной корью. Также случаи кори подтвердились у жителей Челябинской области — медицинского работника и двухлетнего ребенка. Весной из-за вспышки кори был закрыт Челябинский роддом. Также в целях профилактики было закрыто училище при консерватории имени Чайковского. В Роспотребнадзор рассказали, что зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме. Врачи порекомендовали ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил, что корь может вызывать пневмонию и отит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зафиксированные в последние месяцы случаи заболевания корью сразу в нескольких регионах связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19 и игнорированием вакцинопрофилактики в этот период. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. «Как только снижается противокоревой вакцинальный иммунитет, моментально появляется корь. Коронавирусная эпопея отвлекла некоторые группы населения от необходимости вовремя делать профилактические прививки», — пояснил Александр Семенов в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что корь — самое заразное заболевание, поэтому необходимо следить, чтобы общий иммунитет у населения был высокий, тогда передача вируса от человека к человеку будет сведена к минимуму. Александр Семенов отметил, что сейчас Роспотребнадзор усилил контроль за всеми остальными инфекциями. В феврале в Екатеринбурге три ребенка заболели смертельно опасной инфекцией. Дети были госпитализированы, а людей, контактировавшими с ними, отправили на карантин. Через несколько дней в городе закрыли на карантин еще 4 группы в детских садах. С начала года по апрель месяц в Свердловской области было зафиксировано 13 случаев заболевания смертельно опасной корью. Также случаи кори подтвердились у жителей Челябинской области — медицинского работника и двухлетнего ребенка. Весной из-за вспышки кори был закрыт Челябинский роддом. Также в целях профилактики было закрыто училище при консерватории имени Чайковского. В Роспотребнадзор рассказали, что зараженные корью страдают от заложенности носа, сухого кашля и повышенной температура тела при общей слабости в организме. Врачи порекомендовали ставить профилактические прививки, чтобы не подхватить опасный вирус. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил, что корь может вызывать пневмонию и отит.