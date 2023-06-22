Дожди помогли спасти тюменскую почву от пересыхания, но появился другой риск

Урожайность в Тюменской области оказалась под угрозой из-за проливных дождей

Низкая температура воздуха может плохо сказаться на урожайности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени проливные дожди спасли почву от засухи, однако из-за непогоды в регионе похолодало. Низкая температура воздуха может плохо сказаться на урожайности. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой «Почвоведения и агрохимии» ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов.

«Осадков выпало в пределах 60-70 мм. Это, конечно, превышает месячную норму, но, учитывая, что не было дождей и почва пересохла, все благоприятно. Корневая система, которая располагается в почве в пределах 20-40 см, пока находится не совсем в благоприятных условиях. Но по урожайности… другой фактор еще — температура, она низкая. Осадки выпадают, а температура низкая. Это не совсем желательная ситуация, хотя терпимая», — рассказал URA.RU Абрамов.

Однако, как добавил профессор, понижение температуры воздуха на определенное время может лучше повлиять на растения, чем жара. Связано это с тем, что во время похолодания замедляется процесс испарения воды и влага задержится в почве надолго.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проливной дождь, не прекращаясь, шел на протяжении двух суток. Из-за непогоды в Тюмени пострадали многоэтажные и частные дома.