В Кремле заявили об угрозах из-за продаж вооружения НАТО из Украины

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили об угрозах из-за продаж вооружения НАТО из Украины Фото:

Распространение вооружения, которое было поставлено странами НАТО Украине, влечет большие угрозы региональной и мировой безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвечая на вопрос URA.RU о возможных угрозах в связи с этим.

«Угрозу мы оцениваем как весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые Западом вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе. Это неизбежные процессы. Чем больше такого оружия поставляется на Украину, где не могут обеспечить нормальный учет, сохранность и безопасность, тем больше угроз региональной и мировой безопасности это влечет», — отметил Песков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что поставленное Западом Украине оружие начало появляться у израильских границ. Нетаньяху обеспокоен, что это и другое вооружение будет использовано против Тель-Авива.

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Распространение вооружения, которое было поставлено странами НАТО Украине, влечет большие угрозы региональной и мировой безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвечая на вопрос URA.RU о возможных угрозах в связи с этим. «Угрозу мы оцениваем как весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые Западом вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе. Это неизбежные процессы. Чем больше такого оружия поставляется на Украину, где не могут обеспечить нормальный учет, сохранность и безопасность, тем больше угроз региональной и мировой безопасности это влечет», — отметил Песков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что поставленное Западом Украине оружие начало появляться у израильских границ. Нетаньяху обеспокоен, что это и другое вооружение будет использовано против Тель-Авива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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