В Кремле заявили об угрозах из-за продаж вооружения НАТО из Украины

Распространение вооружения, которое было поставлено странами НАТО Украине, влечет большие угрозы региональной и мировой безопасности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвечая на вопрос URA.RU о возможных угрозах в связи с этим.
«Угрозу мы оцениваем как весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые Западом вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе. Это неизбежные процессы. Чем больше такого оружия поставляется на Украину, где не могут обеспечить нормальный учет, сохранность и безопасность, тем больше угроз региональной и мировой безопасности это влечет», — отметил Песков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что поставленное Западом Украине оружие начало появляться у израильских границ. Нетаньяху обеспокоен, что это и другое вооружение будет использовано против Тель-Авива.
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