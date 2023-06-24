24 июня 2023
23 июня 2023

Владельцы тюменских кофеен готовы работать в убыток, чтобы не потерять гостей

Владельцы тюменских кофеен не поднимают цены, чтобы не потерять гостей
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня "Миюки". Тюмень , кофейня, бариста, миюки, приготовление кофе
За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало больше почти в два раза Фото:

В Тюмени владельцы кофеен не повышают стоимость конечного продукта, потому что хотят сохранить клиентов. Об этом сообщили участники рынка.

«В тюменских кофейнях, несмотря на рост закупочной стоимости сырья и кофе, не спешат повышать стоимость конечного продукта. Так как это может привести к снижению посещаемости, что, в свою очередь, ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности», — рассказали участники рынка журналистам РБК Тюмень.

За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало почти в два раза больше. Как пояснил бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов, для бизнеса кофеен в России стоимость их основного продукта — только один из параметров, с которыми приходится работать. В структуре затрат заведения кофе это лишь 20-25%.

Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос. Все потому, что резко снизился спрос на натуральный кофе. За последние месяцы он упал в среднем на 30%.

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В Тюмени владельцы кофеен не повышают стоимость конечного продукта, потому что хотят сохранить клиентов. Об этом сообщили участники рынка. «В тюменских кофейнях, несмотря на рост закупочной стоимости сырья и кофе, не спешат повышать стоимость конечного продукта. Так как это может привести к снижению посещаемости, что, в свою очередь, ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности», — рассказали участники рынка журналистам РБК Тюмень. За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало почти в два раза больше. Как пояснил бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов, для бизнеса кофеен в России стоимость их основного продукта — только один из параметров, с которыми приходится работать. В структуре затрат заведения кофе это лишь 20-25%. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос. Все потому, что резко снизился спрос на натуральный кофе. За последние месяцы он упал в среднем на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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