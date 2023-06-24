Владельцы тюменских кофеен готовы работать в убыток, чтобы не потерять гостей

Владельцы тюменских кофеен не поднимают цены, чтобы не потерять гостей

25 июня 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало больше почти в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени владельцы кофеен не повышают стоимость конечного продукта, потому что хотят сохранить клиентов. Об этом сообщили участники рынка. «В тюменских кофейнях, несмотря на рост закупочной стоимости сырья и кофе, не спешат повышать стоимость конечного продукта. Так как это может привести к снижению посещаемости, что, в свою очередь, ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности», — рассказали участники рынка журналистам РБК Тюмень. За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало почти в два раза больше. Как пояснил бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов, для бизнеса кофеен в России стоимость их основного продукта — только один из параметров, с которыми приходится работать. В структуре затрат заведения кофе это лишь 20-25%. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос. Все потому, что резко снизился спрос на натуральный кофе. За последние месяцы он упал в среднем на 30%.

В Тюмени владельцы кофеен не повышают стоимость конечного продукта, потому что хотят сохранить клиентов. Об этом сообщили участники рынка. «В тюменских кофейнях, несмотря на рост закупочной стоимости сырья и кофе, не спешат повышать стоимость конечного продукта. Так как это может привести к снижению посещаемости, что, в свою очередь, ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности», — рассказали участники рынка журналистам РБК Тюмень. За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало почти в два раза больше. Как пояснил бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов, для бизнеса кофеен в России стоимость их основного продукта — только один из параметров, с которыми приходится работать. В структуре затрат заведения кофе это лишь 20-25%. Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос. Все потому, что резко снизился спрос на натуральный кофе. За последние месяцы он упал в среднем на 30%.