Владельцы тюменских кофеен готовы работать в убыток, чтобы не потерять гостей

В Тюмени владельцы кофеен не повышают стоимость конечного продукта, потому что хотят сохранить клиентов. Об этом сообщили участники рынка.
«В тюменских кофейнях, несмотря на рост закупочной стоимости сырья и кофе, не спешат повышать стоимость конечного продукта. Так как это может привести к снижению посещаемости, что, в свою очередь, ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности», — рассказали участники рынка журналистам РБК Тюмень.
За год количество кофеен сократилось, а точек самообслуживания стало почти в два раза больше. Как пояснил бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов, для бизнеса кофеен в России стоимость их основного продукта — только один из параметров, с которыми приходится работать. В структуре затрат заведения кофе это лишь 20-25%.
Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали массово избавляются от кофеен самообслуживания и кофе на вынос. Все потому, что резко снизился спрос на натуральный кофе. За последние месяцы он упал в среднем на 30%.
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