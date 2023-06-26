Коттедж продают за 18 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают коттедж с 15-метровым бассейном под открытым небом. Также на участке находится банный комплекс. Дом оценивается в 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.

«Коттедж полностью предназначен для комфортной жизни. Здание спроектировано гармонично и симметрично. На территории усадьбы есть банный комплекс, гостевой дом, беседка с мангальной зоной и 15-метровый бассейн с подсветкой, подогревом и гидромассажем под открытым небом. Цена недвижимости — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Коттедж выполнен в классическом стиле. В банном комплексе есть зал с кухней, спальня с туалетом и парилка с комнатой отдыха. В подарок владельцы оставляют кондиционеры, бытовую технику, кухонный гарнитур и всю встроенную мебель.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с помещением для спортзала. Его стоимость — 25 миллионов рублей.

Коттедж находится в Кетовском муниципальном округе Сайт Avito

На участке под открытым небом расположен 15-метровый бассейн Сайт Avito

Владельцы оставляют кухонный гарнитур и бытовую технику Сайт Avito

В беседке есть кухня и мангальная зона Сайт Avito