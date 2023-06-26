26 июня 2023

Под Курганом за 18 миллионов рублей продают коттедж с 15-метровым бассейном. Фото

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Коттедж продают за 18 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают коттедж с 15-метровым бассейном под открытым небом. Также на участке находится банный комплекс. Дом оценивается в 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.

«Коттедж полностью предназначен для комфортной жизни. Здание спроектировано гармонично и симметрично. На территории усадьбы есть банный комплекс, гостевой дом, беседка с мангальной зоной и 15-метровый бассейн с подсветкой, подогревом и гидромассажем под открытым небом. Цена недвижимости — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Коттедж выполнен в классическом стиле. В банном комплексе есть зал с кухней, спальня с туалетом и парилка с комнатой отдыха. В подарок владельцы оставляют кондиционеры, бытовую технику, кухонный гарнитур и всю встроенную мебель.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с помещением для спортзала. Его стоимость — 25 миллионов рублей.

Коттедж находится в Кетовском муниципальном округе
Коттедж находится в Кетовском муниципальном округе
На участке под открытым небом расположен 15-метровый бассейн
На участке под открытым небом расположен 15-метровый бассейн
Владельцы оставляют кухонный гарнитур и бытовую технику
Владельцы оставляют кухонный гарнитур и бытовую технику
В беседке есть кухня и мангальная зона
В беседке есть кухня и мангальная зона
Коттедж выполнен в классическом стиле
Коттедж выполнен в классическом стиле

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В Кетовском муниципальном округе (Курганская область) продают коттедж с 15-метровым бассейном под открытым небом. Также на участке находится банный комплекс. Дом оценивается в 18 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito. «Коттедж полностью предназначен для комфортной жизни. Здание спроектировано гармонично и симметрично. На территории усадьбы есть банный комплекс, гостевой дом, беседка с мангальной зоной и 15-метровый бассейн с подсветкой, подогревом и гидромассажем под открытым небом. Цена недвижимости — 18 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Коттедж выполнен в классическом стиле. В банном комплексе есть зал с кухней, спальня с туалетом и парилка с комнатой отдыха. В подарок владельцы оставляют кондиционеры, бытовую технику, кухонный гарнитур и всю встроенную мебель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с помещением для спортзала. Его стоимость — 25 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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