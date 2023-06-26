Из правительства Курганской области ушел заместитель губернатора

Владимир Архипов занимал пост замгубернатора с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Замгубернатора Курганской области Владимира Архипова освободили от должности. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«27 июня 2023 года Архипов Владимир Викторович освобожден от должности заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. С 28 июня 2023 года Гаврин Сергей Александрович назначен на государственную должность заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике», — указано в сообщении.

Гаврин с июля 2022 года замещал должность директора Департамента финансов Курганской области. Архипов был замгубернатора с 2019 года. В начале 2020 года он стал заместителем губернатора по экономике.