26 июня 2023

Из правительства Курганской области ушел заместитель губернатора

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Церемония прощания с Немировым Александром. Курган , архипов владимир
Владимир Архипов занимал пост замгубернатора с 2019 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Замгубернатора Курганской области Владимира Архипова освободили от должности. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«27 июня 2023 года Архипов Владимир Викторович освобожден от должности заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. С 28 июня 2023 года Гаврин Сергей Александрович назначен на государственную должность заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике», — указано в сообщении.

Гаврин с июля 2022 года замещал должность директора Департамента финансов Курганской области. Архипов был замгубернатора с 2019 года. В начале 2020 года он стал заместителем губернатора по экономике.

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Замгубернатора Курганской области Владимира Архипова освободили от должности. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «27 июня 2023 года Архипов Владимир Викторович освобожден от должности заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. С 28 июня 2023 года Гаврин Сергей Александрович назначен на государственную должность заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике», — указано в сообщении. Гаврин с июля 2022 года замещал должность директора Департамента финансов Курганской области. Архипов был замгубернатора с 2019 года. В начале 2020 года он стал заместителем губернатора по экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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