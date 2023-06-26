Курганских казаков похвалили на федеральном уровне за борьбу с пожарами

27 июня 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Казаки помогали бороться с причинами и последствиями пожаров в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Вклад курганского казачества в мероприятия по борьбе и ликвидации последствий бушевавших пожаров в регионе отметили на федеральном уровне. Об этом шла речь на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества, которое 27 июня в формате видеоконференции с провел помощник главы государства Дмитрий Миронов. «Участниками совещания был отмечен эффективный опыт нашего региона. На территории Курганской области казаки <…> входят в состав противопожарных дружин. В этом году во время ЧС они помогали эвакуировать жителей Смолино и Малого Чаусово, дежурили в Кургане и селах региона, чтобы своевременно пресекать нарушения особого режима и оперативно информировать профильные ведомства о возможной опасности распространения огня», — написала первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале. На совещании была отмечена работа казаков по патриотическому воспитанию, охране правопорядка, а также государственных границ. Особого внимания удостоилось участие представителей сообщества в спецоперации на Украине. В конце апреля в области начались масштабные пожары. Согласно последним данным, огонь уничтожил более 5000 домовладений. Погибли более 20 человек. Курганские казаки в это время приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка» из-за опасности поджогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вклад курганского казачества в мероприятия по борьбе и ликвидации последствий бушевавших пожаров в регионе отметили на федеральном уровне. Об этом шла речь на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества, которое 27 июня в формате видеоконференции с провел помощник главы государства Дмитрий Миронов. «Участниками совещания был отмечен эффективный опыт нашего региона. На территории Курганской области казаки <…> входят в состав противопожарных дружин. В этом году во время ЧС они помогали эвакуировать жителей Смолино и Малого Чаусово, дежурили в Кургане и селах региона, чтобы своевременно пресекать нарушения особого режима и оперативно информировать профильные ведомства о возможной опасности распространения огня», — написала первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале. На совещании была отмечена работа казаков по патриотическому воспитанию, охране правопорядка, а также государственных границ. Особого внимания удостоилось участие представителей сообщества в спецоперации на Украине. В конце апреля в области начались масштабные пожары. Согласно последним данным, огонь уничтожил более 5000 домовладений. Погибли более 20 человек. Курганские казаки в это время приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка» из-за опасности поджогов.