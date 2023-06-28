В Курганской области умер ребенок во время прохождения медкомиссии в детский сад

29 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Шадринском округе умер ребенок во время прохождения медкомиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском муниципальном округе Курганской области умер двухлетний ребенок. Ему стало плохо после того, как у него взяли кровь на анализ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к медикам в Шадринском МО. В департаменте здравоохранения Курганской области данную информацию подтвердили. «Прописаны в Верхозино (село в Шадринском округе — прим. URA.RU). Наблюдались в городской детской поликлинике. Пришли сдавать кровь, ребенку стало плохо. Вызвали скорую, привезли в Шадринскую центральную районную больницу. Мальчик умер», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что причиной смерти стала аневризма в мозге (растяжение или истончение стенки артерии или вены — прим. URA.RU). По словам источника, в детской поликлинике помочь не смогли из-за того, что не было необходимых специалистов, так как в медицинском учреждении на тот момент находились только фельдшеры. Сообщается, что в поликлинике также нет стационара. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту ответили, что мальчик потерял сознание, когда проходил медосмотр для оформления документов в детский сад. Сообщается, что медики в поликлинике вызвали бригаду скорой помощи. Реанимация проходила около 50 минут с участием анестезиологов-реаниматологов Шадринской ЦРБ. «Вся необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Окончательная причина гибели ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Департамент здравоохранения Курганской области приносит соболезнования родным и близким малыша», — рассказали URA.RU в департаменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринском муниципальном округе Курганской области умер двухлетний ребенок. Ему стало плохо после того, как у него взяли кровь на анализ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к медикам в Шадринском МО. В департаменте здравоохранения Курганской области данную информацию подтвердили. «Прописаны в Верхозино (село в Шадринском округе — прим. URA.RU). Наблюдались в городской детской поликлинике. Пришли сдавать кровь, ребенку стало плохо. Вызвали скорую, привезли в Шадринскую центральную районную больницу. Мальчик умер», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что причиной смерти стала аневризма в мозге (растяжение или истончение стенки артерии или вены — прим. URA.RU). По словам источника, в детской поликлинике помочь не смогли из-за того, что не было необходимых специалистов, так как в медицинском учреждении на тот момент находились только фельдшеры. Сообщается, что в поликлинике также нет стационара. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту ответили, что мальчик потерял сознание, когда проходил медосмотр для оформления документов в детский сад. Сообщается, что медики в поликлинике вызвали бригаду скорой помощи. Реанимация проходила около 50 минут с участием анестезиологов-реаниматологов Шадринской ЦРБ. «Вся необходимая медицинская помощь была оказана в полном объеме, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Окончательная причина гибели ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Департамент здравоохранения Курганской области приносит соболезнования родным и близким малыша», — рассказали URA.RU в департаменте.