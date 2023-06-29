В Екатеринбурге простились с Далером Бобиевым: последние новости к утру 30 июня

Свердловчане провели памятную акцию в честь Далера Бобиева (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика
В Екатеринбурге вечером 29 июня прошла акция в память о шестилетнем Далере Бобиеве, на которую пришли сотни людей. Сразу после этого свердловчане решили придать истории мальчика максимальную огласку, обратившись в передачи федерального канала. В Госдуме после событий в Екатеринбурге решили изменить закон об опекунстве в России. Последние новости трагедии Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
- Сотни свердловчан пришли к храму имени Архангела Гавриила, чтобы почтить память Далера Бобиева. Также уральцы возложили цветы и игрушки к гаражу, где нашли мальчика.
- Екатеринбуржцы посвятили стихотворения Далеру Бобиеву. «Душа его звездой зажжется, на небе черном, в темноте», — написал один из пользователей соцсетей.
- На двери квартиры опекуна Далера Вероники Наумовой расклеили листы с обращениями. Правда, большая часть из них негативные.
- Свердловчане решили, что пойдут на Первый канал, чтобы рассказать о погибшем мальчике. Жители хотят сходить на шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон».
- Когда весь Екатеринбург узнал, что мальчика нашли мертвым, то сердца многих граждан разбились. Свердловчане в соцсетях поделились своими переживаниями от истории Далера.
- В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагичной истории шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в гибели малыша. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
- Сама Останина обратилась к главному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отделе опеки, который курировал Далера Бобиева. Ранее Останина призвала разогнать этот отдел.
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