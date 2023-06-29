29 июня 2023

В Екатеринбурге простились с Далером Бобиевым: последние новости к утру 30 июня

Свердловчане простились с Бобиевым, а в Госдуме решили изменить закон об опекунстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, ветровка
Свердловчане провели памятную акцию в честь Далера Бобиева (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге вечером 29 июня прошла акция в память о шестилетнем Далере Бобиеве, на которую пришли сотни людей. Сразу после этого свердловчане решили придать истории мальчика максимальную огласку, обратившись в передачи федерального канала. В Госдуме после событий в Екатеринбурге решили изменить закон об опекунстве в России. Последние новости трагедии Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.

  • Сотни свердловчан пришли к храму имени Архангела Гавриила, чтобы почтить память Далера Бобиева. Также уральцы возложили цветы и игрушки к гаражу, где нашли мальчика.
  • Екатеринбуржцы посвятили стихотворения Далеру Бобиеву. «Душа его звездой зажжется, на небе черном, в темноте», — написал один из пользователей соцсетей.
  • На двери квартиры опекуна Далера Вероники Наумовой расклеили листы с обращениями. Правда, большая часть из них негативные.
  • Свердловчане решили, что пойдут на Первый канал, чтобы рассказать о погибшем мальчике. Жители хотят сходить на шоу «Мужское/женское» и «Человек и закон».
  • Когда весь Екатеринбург узнал, что мальчика нашли мертвым, то сердца многих граждан разбились. Свердловчане в соцсетях поделились своими переживаниями от истории Далера.
  • В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагичной истории шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в гибели малыша. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
  • Сама Останина обратилась к главному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отделе опеки, который курировал Далера Бобиева. Ранее Останина призвала разогнать этот отдел.

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В Екатеринбурге вечером 29 июня прошла акция в память о шестилетнем Далере Бобиеве, на которую пришли сотни людей. Сразу после этого свердловчане решили придать истории мальчика максимальную огласку, обратившись в передачи федерального канала. В Госдуме после событий в Екатеринбурге решили изменить закон об опекунстве в России. Последние новости трагедии Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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