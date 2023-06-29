Дочь курганского депутата выпустила дебютный музыкальный альбом на английском языке

Дочь депутата Курганской областной думы и директора телеканала «Область 45» Татьяны Хильчук выпустила дебютный музыкальный альбом, в котором все песни на английском языке. Об этом сама исполнительница сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Дебютный альбом уже в сети. Он получился откровенным и домашним, отразил довольно противоречивые состояния», — так подписала пост с премьерой альбома исполнительница Dipiphany (под таким псевдонимом выступает Диана Хильчук — при. URA.RU). На ее личной странице во «ВКонтакте» указано, что Диана Хильчук живет в Москве.
Альбом «Loners in love» вышел ночью 30 июня. Первые песни Хильчук начали выходить примерно в 2020 году. Среди дискографии исполнительницы несколько мини-альбомов (так называемые EP — прим. URA.RU). Она также сотрудничала с такими музыкантами как L’One и Tesla Boy. Сама депутат Хильчук активно продвигает творчество своей дочери на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана записала феминистскую песню и запустила ее в Apple Music. Ее музыку также можно услышать на таких площадках как VK, Яндекс.Музыка и Spotify.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.