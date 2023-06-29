Как знаменитый итальянец посетил Тюмень: поженил пару, спел хиты, получил огурцы. Видео

Итальянский ведущий Федерико Арнальди пообщался с тюменцами

30 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ведущий встретился с тюменцами у «Конторы пароходства» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Итальянский ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди провел встречу с жителями Тюмени. За час диалога с местными жителями он успел провести импровизированную свадебную церемонию, поздравить с днем рождения одну из фанаток и получить в подарок от дачницы свежие огурцы. Арнальди также дал свою оценку городу, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В этот раз я чувствую, что по-настоящему познакомился с Тюменью. В прошлый раз быстрое знакомство было», — рассказал Арнальди в ответ на вопрос, как он относится к городу.



Ведущий признался, что ему особо понравился один из тюменских ресторанов. «У вас есть заведение, его название — это название всего края. И оно повторяется дважды <…> Мне польстило, что они делают такую конкурентную, яркую отсылочку на Сибирь, на вашу кухню, на вашу историю. И мне понравилось, что они очень много экспериментируют», — объяснил итальянский гость. Во время общения одна из фанаток решила удивить итальянца, подарив ему пакет свежих огурцов с дачи. Мужчина попытался отказаться, однако в итоге принял презент. После съемки кадров для шоу Арнальди решил исполнить с местными жителями песню Адриано Челентано «Сюзанна», однако предложил заменить имя девушки на название города. «Тюмень, Тюмень, Тюмень, Тюмень mon amour (моя любовь — перевод с итальянского)», — импровизировали фанаты. Также одна из тюменок получила персональное поздравление. Женщина рассказала, что ей исполняется 32 года, после чего Арнальди призвал всех собравшихся спеть для именинницы. «Tanti auguri a te! Tanti auguri a Лидия (С днем рождения тебя! С днем рождения, Лидия — перевод с итал.)», — поддержали ведущего тюменцы. Во время встречи к Арнальди подошли молодожены, которые проводили фотосессию у «Конторы Пароходства». Ведущий пригласил их к себе и провел церемонию бракосочетания на итальянском языке. После этого он решил сыграть на гитаре для них. В ходе своего визита в Тюмень съемочная группа посетила страусиную ферму, японский сад и как минимум один ресторан. Ранее URA.RU сообщало, что Арнальди приехал, чтобы снять выпуск о городе, где он расскажет о местной кухне и познакомит с представителями разных профессий и народов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Итальянский ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди провел встречу с жителями Тюмени. За час диалога с местными жителями он успел провести импровизированную свадебную церемонию, поздравить с днем рождения одну из фанаток и получить в подарок от дачницы свежие огурцы. Арнальди также дал свою оценку городу, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В этот раз я чувствую, что по-настоящему познакомился с Тюменью. В прошлый раз быстрое знакомство было», — рассказал Арнальди в ответ на вопрос, как он относится к городу. Ведущий признался, что ему особо понравился один из тюменских ресторанов. «У вас есть заведение, его название — это название всего края. И оно повторяется дважды <…> Мне польстило, что они делают такую конкурентную, яркую отсылочку на Сибирь, на вашу кухню, на вашу историю. И мне понравилось, что они очень много экспериментируют», — объяснил итальянский гость. Во время общения одна из фанаток решила удивить итальянца, подарив ему пакет свежих огурцов с дачи. Мужчина попытался отказаться, однако в итоге принял презент. После съемки кадров для шоу Арнальди решил исполнить с местными жителями песню Адриано Челентано «Сюзанна», однако предложил заменить имя девушки на название города. «Тюмень, Тюмень, Тюмень, Тюмень mon amour (моя любовь — перевод с итальянского)», — импровизировали фанаты. Также одна из тюменок получила персональное поздравление. Женщина рассказала, что ей исполняется 32 года, после чего Арнальди призвал всех собравшихся спеть для именинницы. «Tanti auguri a te! Tanti auguri a Лидия (С днем рождения тебя! С днем рождения, Лидия — перевод с итал.)», — поддержали ведущего тюменцы. Во время встречи к Арнальди подошли молодожены, которые проводили фотосессию у «Конторы Пароходства». Ведущий пригласил их к себе и провел церемонию бракосочетания на итальянском языке. После этого он решил сыграть на гитаре для них. В ходе своего визита в Тюмень съемочная группа посетила страусиную ферму, японский сад и как минимум один ресторан. Ранее URA.RU сообщало, что Арнальди приехал, чтобы снять выпуск о городе, где он расскажет о местной кухне и познакомит с представителями разных профессий и народов.