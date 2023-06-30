30 июня 2023

Курганских казаков наградили за борьбу с пожарами и спасение животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход. Курган, казаки, крестный ход, казачье общество
Курганских казаков наградили грамотой за борьбу с пожарами Фото:

Верховный атаман казачества России наградил курганских казаков грамотой за борьбу с пожарами и спасение животных. Об этом казаки написали в посте в соцсети.

«Каждый принимавший участие в тушении пожаров получит грамоту от Верховного Атамана. За борьбу с пожарами и спасение животных награжден весь личный состав Курганского отдела», — сообщается в паблике «Курганское Казачье Землячество» в соцсети «ВКонтакте».

Двое казаков в Курганской области, отмечается в посте, будут представлены к внеочередным званиям. Дети, тушившие пожары в Заозерном микрорайоне Кургана, получат почетные грамоты и подарки. По информации казачьего землячества, почетную грамоту от президиума казачества России получит Ксения Ильтякова, которая руководит социально-реабилитационным центром «Пегас». Благодаря работе центра удалось спасти десятки кошек и собак, пострадавших от весенних пожаров в Кургане.

Ранее помощник президента России Дмитрий Миронов отметил на федеральном уровне вклад курганского казачества в мероприятия по борьбе и ликвидации последствий бушевавших в регионе пожаров. Об этом шла речь на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества, которое состоялось 27 июня в формате видеоконференции.

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Верховный атаман казачества России наградил курганских казаков грамотой за борьбу с пожарами и спасение животных. Об этом казаки написали в посте в соцсети. «Каждый принимавший участие в тушении пожаров получит грамоту от Верховного Атамана. За борьбу с пожарами и спасение животных награжден весь личный состав Курганского отдела», — сообщается в паблике «Курганское Казачье Землячество» в соцсети «ВКонтакте». Двое казаков в Курганской области, отмечается в посте, будут представлены к внеочередным званиям. Дети, тушившие пожары в Заозерном микрорайоне Кургана, получат почетные грамоты и подарки. По информации казачьего землячества, почетную грамоту от президиума казачества России получит Ксения Ильтякова, которая руководит социально-реабилитационным центром «Пегас». Благодаря работе центра удалось спасти десятки кошек и собак, пострадавших от весенних пожаров в Кургане. Ранее помощник президента России Дмитрий Миронов отметил на федеральном уровне вклад курганского казачества в мероприятия по борьбе и ликвидации последствий бушевавших в регионе пожаров. Об этом шла речь на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества, которое состоялось 27 июня в формате видеоконференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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